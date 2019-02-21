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Милицейский начальник обратился к "крысам" из МВД

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- Бакыт Стамов
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Публикация о том, что заместитель начальника УВД Джалал-Абадской области Максат Абдыкулов якобы каждую неделю прилетает в Бишкек помыться не оставила равнодушными его коллег по цеху. Так, по этому поводу в категоричной форме высказался изданию oper.kg начальник отдела имущественных преступлений службы криминальной милиции КР Замир Рысбеков.

По его словам, подобного рода распространением такой информации могут заниматься только крысы из МВД.

"Я хочу обратиться к тем крысам, которые есть в МВД и во всей милиции. Так как пока мы не очистимся от них, то никогда не улучшим свою работу. Я точно знаю, что на него пытаются наговорить именно эти крысы. Вот вы сейчас сплетничаете на счет Максата Абдыкулова, но я вам так скажу. Он настоящий профессионал своего дела. Я хочу посоветовать этим коллегам-крысам поприжать свои хвосты. Так как рано или поздно ваша крысиная жизнь закончится, а с ней и все удовольствия", - процитировали СМИ слова Рысбекова.

Напомним, в октябре прошлого года депутат Искендер Матраимов на заседании комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции заявил, что в МВД и Минфине сидят "крысы". В частности, он подверг критике ведомства за неспособность провести тендер на реализацию проекта "Безопасный город".

В ответ ветераны милиции потребовали от парламентария объясниться, который, в свою очередь, пояснил СМИ, что имел в виду только некоторых представителей МВД.


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URL: https://www.vb.kg/376862
Теги:
Джалал-Абадская область, коррупция, Искендер Матраимов, Кыргызстан, скандал, Максат Абдыкулов, Замир Рысбеков, МВД
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Комментарии
Фрунзе
21.02.2019, 14:22

Вот вам ещё одно подтверждение, что в МВД работают по понятиям, крыса и прочие выражения на всю страну. Идиот.

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мат
21.02.2019, 14:39

он ведь на службе и есть этика государственного служащего, такие высказывания кидают тень на милицию

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Жеглов
21.02.2019, 15:47

Они ишут крыс у себя хотя должны бороться с крысам

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Мика Мамаев
21.02.2019, 15:47
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Комментариев: 210

Ага,ясненько,,,,,крысами назвали тех,кто слил сми инфу о том что ,тот приезжает каждую пятницу в бишкек,,,,,вывод: стало быть это правда),и еще,в МВД клановость,а кто против клана тот крыса? Странная логика,,,просто этот клан видать сильнее,и в открытую никто не сможет сказать,а за скрытый слив инфу в СМИ ,его и обозвали крысой,,,,,,в общем ментовские войны )))

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бывший
21.02.2019, 16:39

система МВД прогнила насквозь

берут кого попало, либо за взятку, либо чей то родственник. проходной двор. и там не служат, а "двигаются", в том числе и любитель бишкекских саун... 

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Болгтбек
21.02.2019, 16:42

Он даже не понятиям выражается.Крысы по понятиям это воры крадущие у своих или же убегающие в трудный момент. А сексоты или подлянщики ,или интриганы, были,есть и будут в любом обществе и коллективе. Так что пусть этот начальник даже и не мечтает об избавлении от таких лиц.

Фрунзе

Вот вам ещё одно подтверждение, что в МВД работают по понятиям, крыса и прочие выражения на всю страну. Идиот.

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эдуард плащ
21.02.2019, 16:47
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Комментариев: 5

Мика Мамаев

Ага,ясненько,,,,,крысами назвали тех,кто слил сми инфу о том что ,тот приезжает каждую пятницу в бишкек,,,,,вывод: стало быть это правда),и еще,в МВД клановость,а кто против клана тот крыса? Странная логика,,,просто этот клан видать сильнее,и в открытую никто не сможет сказать,а за скрытый слив инфу в СМИ ,его и обозвали крысой,,,,,,в общем ментовские войны )))

почему-то тоже сразу в голову пришло, что назвал крысами тех, кто слил инфу не предназначенную для всеобщего обозрения.

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Лоли Поп
21.02.2019, 16:50
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Комментариев: 22

Крыса говорит про крысу)))

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Бешбармак
21.02.2019, 17:42

И это говорит представитель власти.Чего ждать от них.Я вообще не доверяю нашим ментам.Это те же бандюги,только в погонах.Откуда в стране будет справедливость и законность?Откуда?Живут за счет налога людей и еще показывают свою борзость.Работайте блин и повышайте свой авторитет у народа.Хотя о чем это я.

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999
21.02.2019, 17:46

Гнать в шею этого после таких слов. Лучше вообще на зону, пусть там со своими кентами так базарит. В МВД не нужны ОПГшники с зоновской феней.

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