Милицейский начальник обратился к "крысам" из МВД

Публикация о том, что заместитель начальника УВД Джалал-Абадской области Максат Абдыкулов якобы каждую неделю прилетает в Бишкек помыться не оставила равнодушными его коллег по цеху. Так, по этому поводу в категоричной форме высказался изданию oper.kg начальник отдела имущественных преступлений службы криминальной милиции КР Замир Рысбеков.

По его словам, подобного рода распространением такой информации могут заниматься только крысы из МВД.

"Я хочу обратиться к тем крысам, которые есть в МВД и во всей милиции. Так как пока мы не очистимся от них, то никогда не улучшим свою работу. Я точно знаю, что на него пытаются наговорить именно эти крысы. Вот вы сейчас сплетничаете на счет Максата Абдыкулова, но я вам так скажу. Он настоящий профессионал своего дела. Я хочу посоветовать этим коллегам-крысам поприжать свои хвосты. Так как рано или поздно ваша крысиная жизнь закончится, а с ней и все удовольствия", - процитировали СМИ слова Рысбекова.

Напомним, в октябре прошлого года депутат Искендер Матраимов на заседании комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции заявил, что в МВД и Минфине сидят "крысы". В частности, он подверг критике ведомства за неспособность провести тендер на реализацию проекта "Безопасный город".

В ответ ветераны милиции потребовали от парламентария объясниться, который, в свою очередь, пояснил СМИ, что имел в виду только некоторых представителей МВД.