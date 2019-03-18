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"Скорую" штрафуют за скорость. Врачи намерены оспаривать "письма счастья"

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- Оксана Гут
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4 марта в полную силу заработала первая фаза проекта "Безопасный город". Уже многие автолюбители успели оценить ее работу, получив так называемые "письма счастья". Вроде бы все справедливо, нарушил ПДД, система тебя засняла - заплати штраф. Но должна ли бездушная техника наказывать материально водителей машин "Скорой помощи", торопящихся на помощь к пациентам?

Сегодня по этому вопросу прошла встреча в УОБДД с представителями Центра экстренной медицины. Об ее итогах VB.KG рассказал заведующий отделением реанимации Егор Борисов.

- В общем, если камеры "Безопасного города" фиксируют нарушение ПДД и на камере не видно включенных проблесковых маячков, то штраф будет приходить к нам, вне зависимости от того, куда, на какой вызов ехала "Скорая". Стоит понимать, что машины 103 в принципе всегда ездят только по вызовам. Сейчас уже нам аннулировали два штрафа, где маячки не попали в кадр. Где вопрос спорный, то есть они ведь могут просто не быть видны, мы намерены писать заявление и уже в ГУОБДД комиссионно разбираться по каждому случаю. Это большая волокита, и я даже пока не представляю, как это будет практически выглядеть. Нас может выручить наша умная система, не так давно внедренная в Центре экстренной медицины, она дает подтвержденные данные по перемещению каждой машины. То есть мы сможем указать, куда, зачем и когда спешили наши машины, - отметил Борисов.

При этом, он подчеркнул, что сотрудники "Скорой" относятся с пониманием позиции ГУОБДД и ценит, что им идут навстречу.

- Сотрудники УОБДД работают согласно законам. Но для нас штрафы - это нерешенная проблема, в бюджете соответственно не предусмотрено такой статьи, как оплата штрафов. Поэтому они ложатся на наших водителей. Если раньше у нас проблема была с медицинским кадрами, то сейчас будет и с водителями. Настроение, скажем так, не очень хорошее, ведь иногда мы вынуждены нарушать, чтобы поскорее приехать на вызов, оказать неотложную помощь. Теперь наши водители прежде будут думать, как не заработать штраф на дорогах, - заключил медик.

Стоит отметить, что заработная плата водителей "Скорой помощи" в Бишкеке составляет порядка 9-10 тысяч сомов в месяц. А штрафы им пришли не менее, чем на 3 тысячи сомов каждый.


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URL: https://www.vb.kg/377265
Теги:
ДТП, ПДД, штраф, Бишкек, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД, скорая помощь
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Комментарии
Али
18.03.2019, 15:24

Инспектор на компе, который выписывал штраф, он с головой дружит? Это же "скорая".

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