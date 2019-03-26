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Нужно ли? В Кыргызстане милицию хотят переименовать в полицию

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- Оксана Гут
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Сегодня, 26 марта, в Бишкеке прошел первый общественный "мозговой штурм" на тему "Путь от пыток к сервисной модели. Рекомендации МВД от гражданского общества". В ходе мероприятия заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов заверил, что ведомством проводится огромная работа по повышению квалификации сотрудников, правовой культуры, по внедрению современных механизмов.

В частности он заявил, что придет время, и Кыргызстан перейдет от милиции к полиции. Вдаваться в подробности существенных различий этих двух понятий замминистра не стал, но отметил:

- Правоохранительные органы не должны ассоциироваться с карательными функциями, - и подчеркнул, - напротив, сотрудники должны стать первыми помощниками населения.

В настоящее время, по его словам, ведомство изучает опыт России, Казахстана и европейских стран перехода милиции в полицию. На внедрение реформы не хватает… финансовых средств, заключил Курсан Асанов.

Чтобы разобраться, каких изменений хотят добиться в Министерстве Внутренних дел КР, узнаем, что в мире понимают под такими понятиями "милиция" и "полиция".

Милиция (от лат. militia - "воинство", "служба", "ополчение" из лат. miles - "воин", miletes - воины от латинского же mille - "тысяча"). Милиция представляет собой систему государственных органов исполнительной власти, выполняющих функции общественного порядка, защиты прав граждан и стабильности в стране.

Полиция (фр. Police, от др.-греч. ἡ πολιτεία - государство, город) - система государственных служб и органов по охране общественного порядка. Наиболее характерной функцией является предупреждение (предотвращение), пресечение, выявление и раскрытие преступлений и других правонарушений. На полицию могут также возлагаться задачи охраны различных объектов, непосредственного поддержания порядка в общественных местах, регулирования дорожного движения, предупреждения аварийности, осуществления административного контроля и надзора в различных сферах деятельности, исполнения решений других государственных органов и т.д. Во многих странах в ведении полиции находится пожарная охрана и осуществление спасательных операций.

К примеру, в Российской Федерации милиция была переименована в полицию в 2011 году. А на Украине - в 2015 году.

- Я сошлюсь на авторитетное мнение своих бывших коллег из России, которые сказали, что от переименования милиции в полицию фактически ничего не изменилось. Вопрос не в названии, - поделился мнением с VB.KG экс-министр внутренних дел Феликс Кулов и продолжил, - Атамбаев будучи президентом тоже говорил, что надо сделать реформу, и было создано несколько подразделений. Уголовный розыск назвали службой криминальной милиции, над чем все только смеялись, мол, что, милиция стала криминальной? При этом внутри ничего не поменялось - функции те же остались, те же методы работы.

Какие функции должны выполнять сотрудники правоохранительных органов четко прописано в законе, и они должны оставаться неизменными, считает Феликс Шаршенбаевич. Другой вопрос – как эти функции исполняются.

- Работу милиции всегда оценивает народ, также ее характеризуют такие показатели, как резонансные дела (к примеру, трагический случай с Бурулай) и цифровые показатели. Если мы говорим о цифровых показателях, то надо менять критерии оценки. Сейчас говорят в общем, сколько преступлений совершено, сколько раскрыто. Если одним из критериев оценки будет выявление неочевидных преступлений на улице и их предупреждение, тогда, к примеру, начальник милиции будет ставить патрульную службу там, где большая вероятность совершения преступления, а не там, где проезжает президент и премьер-министр, - отметил Кулов.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы должны больше уделять внимания предупреждению преступлений в общественных местах, на улице, их раскрытию. Сотрудники-профессионалы должны уже видеть потенциальных правонарушителей, проявлять бдительность.

Впрочем, как отметил Феликс Кулов, тема реформирования МВД очень емкая, и он мог бы внести немало своих детальных предложений. Но это уже тема для другой статьи.


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URL: https://www.vb.kg/377395
Теги:
Курсан Асанов, Феликс Кулов, МВД, наказание, нарушения, реформы, преступление, Патрульная милиция, Кыргызстан
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