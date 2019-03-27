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Дело Конгантиева: Допрошенный свидетель претензий к нему не имеет

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- Оксана Гут
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Сегодня, 27 марта, в Первомайском райсуде Бишкека состоялось судебное заседание по делу экс-министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева.

Председательствующий судья по делу - Мирлан Термечиков. В качестве свидетеля был допрошен бывший начальник филиала Нацбанка КР в Джалал-Абаде Мелис Батырбеков.

Он рассказал суду о событиях 24 марта 2005 года.

- В тот день я отпустил всех сотрудников пораньше потому как видел, что начинаются беспорядки. А когда сам вернулся за документами, неизвестные парни затолкали меня в "Жигули" и отвезли в СНБ, где я был избит до потери сознания. Потом уже в кабинете начальника СНБ от меня стали требовать ключи от сейфа. В это время зашли Жаныш Бакиев (тогда был начальником УВД Джалал-Абадской области) и Молдомуса Конгантиев (работал начальником ОВД на транспорте). Я переживал о семье и попросил Конгантиева помочь, чтобы их спрятали, - сообщили Батырбеков.

После, как говорит свидетель, его увезли в банк, который охраняли какие-то дружинники. Туда привезли также сварщика, и он начал резать дверь. Как подтвердил Батырбеков, из филиала пропало 22 млн 740 тыс. сомов, и они до сих пор не найдены.

Сам Конгантиев сообщил, что не мог тогда вывезти начальника филиала банка в безопасное место, так как здание было окружено людьми.

- Я распорядился найти семью Мелиса Батырбекова, а сам уехал в Бишкек. Я думал, он в безопасности, он же находился в кабинете начальника СНБ, - отметил обвиняемый.

Свидетель заключил, что претензий к Конгантиеву не имеет, напротив, благодарен ему за помощь его семье.

Напомним, экс-министр внутренних дел (2008-2010 гг.) Молдомуса Конгантиев обвиняется в превышении должностных полномочий в 2010 году и халатности во время мартовских беспорядков. 26 апреля 2010 года Первомайский райсуд принял решение о его аресте, но по состоянию здоровья (он был сильно избит в Таласе во время народных волнений) его отпустили, следствие приостановили. А 18 июня 2018 года уголовное дело в отношении Конгантиева вовсе было закрыто. Обвинения против него посчитали необоснованными. Однако, спустя полгода дело отправили на пересмотр.

Следующее заседание назначено на 22 апреля.


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URL: https://www.vb.kg/377420
Теги:
Верховный суд, Джалал-Абадская область, Таласская область, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан, Мелис Батырбеков, МВД, УВД, Молдомуса Конгантиев
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