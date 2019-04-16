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На территории аграрного университета появится новая "элитка"?

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- Оксана Гут
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В Сети появилась информация о рейдерском захвате части территории коллекционного питомника Кыргызского национального аграрного университета им.К.И.Скрябина. Якобы неизвестные парни спортивной наружности с субботы 13 апреля на воскресенье 14 апреля самовольно огородили часть питомника в районе перекрестка улиц Тыныстанова и Медерова. Из-за чего накануне студенты даже не смогли начать занятия.

- Огораживая часть территории коллекционного питомника, неизвестные заявили дежурному, что у них имеются все разрешительные документы. И что захваченная ими территория уже как лет 10 числится в частной структуре, более того ими получена красная книга под строительство жилья, - сообщает пользователь Сети.

Удивительно, что ректор университета об этом инциденте пока нигде не выступил.

Комментариев от Бишкекглавархитектуры и Министерства образования КР пока также нет.


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URL: https://www.vb.kg/377870
Теги:
вуз, земельный участок, строительство, трансформация земель, рейдерство, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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Комментарии
чал
16.04.2019, 10:25

ректор по ходу в доле

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Штепсель
16.04.2019, 10:26

Когда все продадите уже? Продайте, епт, Родину уже сразу, че по кускам? Только покупателя хорошего найдите. Норвегию например, у них как раз бабки девать некуда. 

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Мда
16.04.2019, 11:18

Запросто построят илитку. Ну или торговый сентр.

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кам
16.04.2019, 11:24

да, тысячу раз добрым словом вспомнишь времена СССР! Был закон, был порядок!

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