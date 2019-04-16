На территории аграрного университета появится новая "элитка"?

В Сети появилась информация о рейдерском захвате части территории коллекционного питомника Кыргызского национального аграрного университета им.К.И.Скрябина. Якобы неизвестные парни спортивной наружности с субботы 13 апреля на воскресенье 14 апреля самовольно огородили часть питомника в районе перекрестка улиц Тыныстанова и Медерова. Из-за чего накануне студенты даже не смогли начать занятия.

- Огораживая часть территории коллекционного питомника, неизвестные заявили дежурному, что у них имеются все разрешительные документы. И что захваченная ими территория уже как лет 10 числится в частной структуре, более того ими получена красная книга под строительство жилья, - сообщает пользователь Сети.

Удивительно, что ректор университета об этом инциденте пока нигде не выступил.

Комментариев от Бишкекглавархитектуры и Министерства образования КР пока также нет.