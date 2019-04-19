Расходование кредита на ЛЭП "Датка-Кемин" проверять не будут?

Накануне вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева заявила, что созданная еще в декабре депутатами временная комиссия по проверке использования кредита на строительство ЛЭП "Датка-Кемин" до сих пор так не разу и не заседала. В связи с чем встал вопрос об упразднении этой комиссии, в которую, к слову, также входила сама Касымалиева.

Стоит отметить, что с предложением проверить эффективность и целевое использование кредитных средств в сумме 389 млн долларов выступил в августе 2018 года председатель комитета по ТЭК и недропользованию Кожобек Рыспаев. И сделал он это ровно тогда, когда его исключили из партии СДПК.

- Потому что соглашение ратифицировали, деньги отдали, а исполнение какое? Может, как по ТЭЦ Бишкека - деньги ушли не туда? Пусть коррупционеры отвечают, - аргументировал депутат тогда свою инициативу.

Но сам Рыспаев в состав комиссии не вошел. Говорит, что внутренний регламент Жогорку Кенеша не дает ему такого права. Но как председатель профильного комитета, намерен способствовать работе комиссии.

- Поручение по созданию комиссии давал спикер кенеша по решению комитета, который я возглавляю. Но они ни разу не заседали, даже председателя не избрали. Теперь они пусть думаю, как начать работу, - отметил в разговоре с VB.KG Кожобек Джайчыбекович.

Он также заявил, что необходимость в проверке трат на ЛЭП "Датка-Кемин" не отпала. Просто возникли некоторые трудности.

- Есть некоторые причины, что по прошествии 5 месяцев комиссия так и не начала работать. К изучению вопроса должны быть привлечены эксперты из правительства, но, я так думаю, большинство из них сейчас подключены к следствию по ТЭЦ. Помимо этого депутаты ждали результата аудита Счетной палаты. Но проект "Датка-Кемин" мы так не оставим. Комиссия должна работать. Это необходимо, потому что там был получен очень большой кредит, как и на модернизацию ТЭЦ. На мой взгляд там тоже цены на строительство завышены. Пусть специалисты проверят, дадут оценку. Правильно будет – хорошо, не правильно – пусть отвечают. Может там тоже кто-то присвоил деньги. Депутаты-то ратифицировали кредитное соглашение, а спросить результаты – это наша обязанность, - высказался парламентарий.

Напомним, на реализацию проектов "Строительство линии электропередачи 500 кВ "Датка-Кемин" и подстанции 500 кВ "Кемин" и "Модернизация линий электропередач на юге КР" правительство взяло кредит в китайском "Эксимбанке" в размере 389 миллионов долларов на 20 лет. Работами занималась та же китайская компания ТВЕА, что и на ТЭЦ Бишкека.

Кыргызстан и "Эксимбанк" подписали кредитное соглашение в 2012 году, а в 2015 ЛЭП "Датка-Кемин" была сдана в эксплуатацию.

После Счетная палата выявила у НЭСК проблемы по выплате кредита. А вот с анализом расходов на строительство ЛЭП "Датка-Кемин" у ведомства возникли затруднения.

6 декабря в Жогорку Кенеше был утвержден состав временной депутатской комиссии. В нее вошли 11 депутатов из пяти парламентских фракций.

От СДПК - Абдывахап Нурбаев, Мухтарбек Айнакулов, Аида Касымалиева, Максатбек Эгембердиев. "Кыргызстан" - Данияр Толонов, Азизбек Турсунбаев. "Онугуу-Прогресс" Исхак Масалиев. "Ата-Мекен" Каныбек Иманалиев. "Республика – Ата-Журт" Умбеталы Кыдыралиев, Закир Шарапов, Курманкул Зулушев.