Сталик Ханкишиев обиделся на ресторан "Кайнар" и отказался ехать в Бишкек

Известный московский повар восточной кухни Сталик Ханкишиев отказался ехать в Бишкек. Об этом решении он написал на своей странице в Facebook.

Ранее организаторы анонсировали приезд шеф-повара в Бишкек для участия в фестивале Kazan-mangal.

- Несколько лет назад я познакомился с кулинарами из Киргизии (Кыргызстана). Они приглашали меня в гости и до этого, но график очень плотный, я отказывался, как и от поездок в десятки других городов, из которых регулярно приходят приглашения - даже деньги предлагают. Но брать деньги за то, чтобы побыть свадебным генералом мне стыдно.

В этот раз Шухрат Шарипов начал разговор "Ну, пожалуйста, не отказывайтесь!" Я согласился. В конце-концов, я считаю Киргизию братской страной, а популяризация среднеазиатской и тюркской кухни - главное дело моей жизни, - написал Сталик Ханкишиев.

Шеф повар готовился к поездке, однако накануне он видел рекламу своего выступления в интернете, которая заставила его изменить решение.

- Но я уже несколько дней назад обратил внимание, что мой приезд в Бишкек как-то несоразмерно рекламируется. Как будто Ф.Киркоров и Н.Басков приезжают. Организаторы даже попросили меня записать видео "Бишкек, я еду к вам!". Хорошо, что не успел, был очень занят.

Хорошо потому, что вчера вечером, когда я вернулся домой и открыл компьютер увидел рекламу, а под ней предложение купить билеты по 1000 и 2000 сом. Не знаю, много это или мало. Обещали, что со мной можно будет сфотографироваться.

Знаете, у меня в гостях тоже бывают знаменитые люди, бывают люди очень важные - за встречу с которыми и возможность поговорить многие заплатили бы и тысячу, и две не сомов, а долларов, евро или фунтов стерлингов.

Но пригласить в гости друга, а за его спиной продавать билеты... мир перевернулся для меня.

Я хорошо знал киргизов. Это всегда были очень простые, прямые, честные, бесхитростные люди. У них всегда да было да, а нет - значит нет.

И вот я говорю: нет.

Я после этого поехать в Бишкек не могу.

Не пишите мне, не врите, пожалуйста, что билеты не продавались - я это видел собственными глазами, не надо пытаться уговорить меня, тут уже и СМИ засуетились - я не общаюсь со СМИ, хоть БиБиСи пусть звонит. Не надо шума, не надо теперь позорить этот ресторан - что сделано, то сделано. Считайте, что у меня изменились планы, что не отпускают дела или не позволяет здоровье. Пройдет праздник и без меня, а я получил отличный урок, за который очень благодарю всех постаравшихся.

Слушайте, господа рестораторы и те, кто превратил кулинарию в бизнес. Не приглашайте меня больше на ваши чудесные праздники. Найдите себе других желающих торговать мордой лица, - заключил шеф.

Отметим, фестиваль должен был пройти 1-2 мая в Бишкеке. Ресторан Кайнар анонсировал, что после завершения фестиваля проведет встречу с Сталиком Ханкишиевым.

Представители Кайнар Груп произошедший конфуз пока никак не комментируют.