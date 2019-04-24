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Алтынбек Сулайманов не понимает, зачем нужны губернаторы

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- Бакыт Стамов
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Депутат Алтынбек Сулейманов предложил главе правительства упразднить полпредов правительства в областях. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

По словам народного избранника, он до сих пор не понимает, в чем необходимость губернаторов областей.

- Достаточно будет иметь глав айыл окмоту и акимов, фронт работ которых всем понятен. Чем же занимаются губернаторы, и в чем заключаются их обязанности, общество не знает. Было даже видео, где губернаторы спят на выступлении президента. Я вас очень прошу в ближайшее время решить вопрос необходимости губернаторов, - обратился депутат к премьер-министру.

Глава правительства пообещал нардепу, что этот вопрос будет обсужден.

- Разные предложения к нам поступают. Кто-то предлагает упразднить районы, а кто-то области. Все эти предложения надо обдумать и принять решение с точки зрения экономической целесообразности, - ответил ему Мухаммедкалый Абылгазиев.

Напомним, сегодня парламент заслушал отчет премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева за 2018 год.


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URL: https://www.vb.kg/378044
Теги:
аким, кадры, правительство, структура правительства, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Алтынбек Сулайманов, Мухамметкалый Абулгазиев
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Комментарии
Бакыт
24.04.2019, 16:43

Зато целый народ не понимает зачем нам 120 голов ...? 

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Ляля
24.04.2019, 16:52

Полностью согласна с ним. Они не нужны, так же как и депутаты. Нынешние депутаты уже давно дискредитировали себя.

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Гражданин
24.04.2019, 17:20

Мы тоже не понимаем зачем нам нужны 120 жепжутатов на которых тратим 800 млн в год)))

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