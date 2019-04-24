Алтынбек Сулайманов не понимает, зачем нужны губернаторы

Депутат Алтынбек Сулейманов предложил главе правительства упразднить полпредов правительства в областях. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

По словам народного избранника, он до сих пор не понимает, в чем необходимость губернаторов областей.

- Достаточно будет иметь глав айыл окмоту и акимов, фронт работ которых всем понятен. Чем же занимаются губернаторы, и в чем заключаются их обязанности, общество не знает. Было даже видео, где губернаторы спят на выступлении президента. Я вас очень прошу в ближайшее время решить вопрос необходимости губернаторов, - обратился депутат к премьер-министру.

Глава правительства пообещал нардепу, что этот вопрос будет обсужден.

- Разные предложения к нам поступают. Кто-то предлагает упразднить районы, а кто-то области. Все эти предложения надо обдумать и принять решение с точки зрения экономической целесообразности, - ответил ему Мухаммедкалый Абылгазиев.

Напомним, сегодня парламент заслушал отчет премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева за 2018 год.