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Каныбек Иманалиев: Наши граждане питаются на 2 доллара в день

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- Бакыт Стамов
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Граждане Кыргызстана питаются на 2 доллара в день и одеваются на эту же сумму. Даже Таджикистан нас опережает. Такие данные привел сегодня на заседании парламента депутат Каныбек Иманалиев.

По его словам, для экономики Кыргызстана есть такая опасная вещь, как кредитная зависимость.

- В отчете правительства не сказано, как решить эту проблему. Вдруг через 5 лет мы не сможем выплатить все долги. Я не услышал, как эта проблема решаться будет. У нас только импортозависимость. 70 процентов - это иностранные товары. Есть еще переводы мигрантов, - отметил он.

В то же время депутат призвал членов правительства быть порешительнее.

- Если мы останемся сейчас на месте, то далеко отстанем. Надо учиться за границей. Только в Бишкеке есть миллионы квадратных метров недвижимости, которые можно было бы сдавать. С этой недвижимости можно будет получать прибыль в размере 600 миллионов долларов дохода. Будьте более активными и решительными, реформы нужны в всех отраслях экономики, - добавил Иманалиев.

Кому именно сдавать эту недвижимость, депутат не уточнил.

Напомним, сегодня парламент второй день обсуждает отчет премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева за 2018 год.


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URL: https://www.vb.kg/378062
Теги:
Азиз Суракматов, Каныбек Иманалиев, Мухамметкалый Абулгазиев, мэрия, недвижимость, правительство, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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Комментарии
скафнюк
25.04.2019, 14:37

Вот вам и вам подобным и рахмат за 2 доллара,а то что кроме митингов вы ничего не можете предложить населению то что же тут поделать?..мы сами виноваты что идиот сидит на идиоте и идиотом погоняет..

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Гражданин
25.04.2019, 15:10

Из за дармоедов в парламенте и из за тупых корруммпированных чинуш наш народ питается на 2 $ . Теперь иностранцы узнав будут смеяться одним местом

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