Данияр Тербишалиев сам вызвался возглавить госпредприятие "Кыял"

Экс-депутат Данияр Тербишалиев возглавил государственное предприятие "Национальное объединение народных художественных промыслов "Кыял". Об этом VB.KG сообщил он сам.

По его словам, 7 мая этого года он был представлен коллективу предприятия.

- Пока не вышло распоряжение правительства, я только временно исполняю обязанности главы предприятия, - уточнил он.

Кто предложил вам эту должность?

- На самом деле это была моя собственная инициатива. Я просто занимался этим предприятием с 2010 года. В 2011 году, будучи депутатом, я поднимал этот вопрос на заседании фракции. Позже мы создавали комиссию. Поэтому я хорошо знаю, какие проблемы существуют у госпредприятия "Кыял". За 40 лет правления прошлого руководителя оно пришло в полный упадок. Там до сих пор оборудование, оставшееся еще с советских времен. Поэтому моей основной задачей будет восстановление и обновление предприятия.

Где вы найдете для этого средства?

- "Кыял" занимается художественно-народным промыслом. Изготовление национальной одежды, юрт и других каких-либо войлочных изделий. Перспективы у этого предприятия огромные. В целом художественный промысел пользуется большим спросом среди людей, особенно туристов. В нашем случае речь идет о национальных традициях, которые государство должно поддерживать. Есть очень большой интерес со стороны инвесторов. Посмотрите, как игры кочевников поднялись и на какой уровень и то, что там использовалось, включая сувениры, изготавливалось на предприятии "Кыял".

Отметим, ранее руководителем госпредприятия "Кыял" был Султанбек Макашов, который занимал эту должность с 1970 года. Был ли объявлен конкурс на вакантную должность, и были ли другие претенденты, не сообщается.

Фото с аккаунта Тербишалиева в Facebook.