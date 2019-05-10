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Мужчина, признавшийся в изнасиловании родной внучки, покончил с собой

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, примерно в 6.50 утра в одной из камер изолятора временного содержания Ыссык-Атинского района Чуйской области был найден повешенным подозреваемый в педофилии. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

55-летний житель села Киргшелк был задержан 7 мая после заявления его 24-летней дочери, что он изнасиловал ее малолетнюю дочь.

- Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 162 (Насильственные действия сексуального характера) УК КР, начато досудебное производство, - говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе допросов подозреваемый признался, что с 2017 года присматривал за детьми своей дочери. Несколько недель назад он стал вести со старшей внучкой разговоры на интимные темы, показывал ей порнографические фильмы и несколько раз вступил с ней в принудительный половой контакт.

Ыссык-Атинский районный суд 8 мая вынес решение арестовать подозреваемого на 2 месяца. Сегодня утром его тело было найдено в камере. Он повесился, оставив предсмертную записку. По данным пресс-службы ГУВД Чуйской области, мужчина просил прощения у родных за содеянное.


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URL: https://www.vb.kg/378308
Теги:
ГУВД, МВД, изнасилование, педофилия, суицид, Чуйская область, Кыргызстан
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