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Власти бессильны перед попрошайками?

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- Екатерина Улитина
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Попрошайки на проезжей части дороги создают много неудобств бишкекским водителям. С запуском проекта "Безопасный город" ситуация стала еще хуже – участникам дорожного движения приходятся оплачивать штрафы за вынужденные нарушения правил дорожного движения - как раз из-за попрошаек.

"Водители должны страдать от постоянных попрошаек на основных перекрёстках города? ГАИ нет вообще до этого дела, водители вынуждены нарушать правила ПДД. Ниже на фото перекрёсток ул.Горького и Алма-Атинская...час пик, женщина с ребёнком-инвалидом просит милостыню, под камерами "Безопасного города", - написал пользователь Facebook Егор Игнатенко.

В Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения VB.KG рассказали, что попрошайки убегают, завидев сотрудников силовых структур.

- Зачастую у них нет документов, поэтому невозможно выписать им штраф. Как правило, если сотрудники ГУОБДД ловят попрошаек на перекрестках, то передают их сотрудникам ГУВД, - прокомментировали в пресс-службе ГУОБДД.

В пресс-службе столичной милиции подтвердили, что регулярно отлавливают попрошаек, но полностью убрать их с городских улиц и дорог невозможно.

- Неправильно говорить, что работа не ведется. Сотрудники милиции регулярно проводят рейды и отлавливают попрошаек, их доставляют в РОВД, устанавливают их личность. Если у человека нет документов или он является гражданином иного государства, обращаемся в социальные или миграционные службы, часто к работе подключается мэрия. Со всеми попрошайками проводятся профилактические беседы, после этого их отпускают. Дело в том, что в Кыргызстане нет закона, предусматривающего наказание за попрошайничество. Поэтому мы ничего сделать с ними не можем, - рассказали VB.KG в пресс-службе ГУВД Бишкека.

В столичной милиции подчеркнули, что если попрошайки нарушают общественный порядок – плюются, мусорят, курят в неположенных местах – их накажут в соответствии с законом.


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URL: https://www.vb.kg/378360
Теги:
ГУВД, нарушения, Бишкек, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД, попрошайки
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Комментарии
Урри
15.05.2019, 10:07

"Город попрошаек", такое название больше стало похоже Бишкеку. Выскакивают впереди машины, по бокам и сзади. В общем, мало того что портят внешний вид, имидж города и страны в целом, так еще отвлекают внимание от светофора. Почему вот этих "люлей" или как их там, не выдворят из страны. Уверен, у них нет ни паспортов, ни гражданства, ни виз. 

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Водитель
15.05.2019, 12:01

Какие рейды? Он вообще о чем, некомпетентный дятел! Лучше бы молчал. Должно быть так - гаишник едет, видит попрошайку, то есть нарушителя, задерживает его и доставляет куда следует если при нем нет документов. А не рейды проводить раз в год. А про то что они от ментов убегают вообще чушь собачья. Неоднократно видел как мимо попрошаек проезжают патрульные машины и никуда они не убегают.

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скафнюк
15.05.2019, 13:44

надо что то делать с ними реально..достали уже..везде они..пешком уже невозможно ходить по тротуарам..перекрывают дорогу и начинают клянчить..а про перекрестки и не говорю..эти цыгане как эпидемия какая то..

+2
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V.P. Time
15.05.2019, 13:58
Карма: +55
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 93
Минусов: 38
Комментариев: 119

Поддержка  общественного порядка- наше общее дело, а не только правоохранительнных  органов.  Это не значит, что водители должны непосредственно сами  хватать  попрошаек и отводить  их  в милицию.  Наше дело -просто прекратить  "подкармливать"  их. Посмотрим на эту ситуацию  еще  и с нравственной стороны.  Понимаю, что  рука сама  тянется к кошельку при виде  молодого инвалида, молодую женщину с ребенком  или  сгорбленную старушку,   и  что будем чувствовать угрызнения совести, если  не подадим милостыню.   А как вы реагируете,  если знаете, что  люди  сознательно,   с помощью  подобающего  для этого внешнего вида,  пытаются  вызвать  в вас  чувство  сострадания, жалости  к ним и, тем самым спровоцировать вас  на милостыню?  Наличие в человеке  чувства жалости  это прекрасно.  Но  является ли  это  той добродетелью  в данном конкретном случае,  которая оправдывает нас на то, чтобы  протянуть милостыню.  Приносим ли мы  своим поступком благо для всех  участников  событий?  Ведь мы не только создаем  неудобства  др. водителям на перекрестке, как говорится в статье, но и потворствуем еще  более унижению достоинства  личности просящего.    А  это  не  лучшим образом характеризует и нас самих.

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312
15.05.2019, 14:06

Государство у нас само вечно с протянутой рукой, вот и граждан таких все больше и больше.

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Наглые попрошайки
15.05.2019, 14:54

Лучше помогайте животным. Они будут благодарны искренне. А эти наглые  попрошайки в основном с таджикистана  видят в людях только лохов которые  обязаны дать им денег. Именно ОБЯЗАНЫ  судя по тому как нагло требуют деньги . Один раз вырвали с рук моего ребенка напиток и гамбургер и убежали .  Не жалко , но они наглеют всё сильнее и сильнее.

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Болотбек
15.05.2019, 16:20

В первую очередь об этом должны подумать законодатели. Им надо просто изменить наказание. Вместо штрафа месяц исправительных работ. И обязать УИМ,ГУОБДД задерживать попрошаек. Появился на его участке попрошайка, а меры не приняты наказывать милиционера.

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Нина Горобец
15.05.2019, 17:25

Может стоит принять закон о том чтобы попрошаек выявлять и что то с ними делали если они граждане другой страны тогда демонтировать а если граждане кыргызской республики то направлять в местные ровд и пусть либо трудоустраивают либо на общественные работы хоть какая то польза будет здесь должны тесно взаимодействовать все службы соцзащита ровд и другие

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