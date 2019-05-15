Власти бессильны перед попрошайками?

Попрошайки на проезжей части дороги создают много неудобств бишкекским водителям. С запуском проекта "Безопасный город" ситуация стала еще хуже – участникам дорожного движения приходятся оплачивать штрафы за вынужденные нарушения правил дорожного движения - как раз из-за попрошаек.

"Водители должны страдать от постоянных попрошаек на основных перекрёстках города? ГАИ нет вообще до этого дела, водители вынуждены нарушать правила ПДД. Ниже на фото перекрёсток ул.Горького и Алма-Атинская...час пик, женщина с ребёнком-инвалидом просит милостыню, под камерами "Безопасного города", - написал пользователь Facebook Егор Игнатенко.

В Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения VB.KG рассказали, что попрошайки убегают, завидев сотрудников силовых структур.

- Зачастую у них нет документов, поэтому невозможно выписать им штраф. Как правило, если сотрудники ГУОБДД ловят попрошаек на перекрестках, то передают их сотрудникам ГУВД, - прокомментировали в пресс-службе ГУОБДД.

В пресс-службе столичной милиции подтвердили, что регулярно отлавливают попрошаек, но полностью убрать их с городских улиц и дорог невозможно.

- Неправильно говорить, что работа не ведется. Сотрудники милиции регулярно проводят рейды и отлавливают попрошаек, их доставляют в РОВД, устанавливают их личность. Если у человека нет документов или он является гражданином иного государства, обращаемся в социальные или миграционные службы, часто к работе подключается мэрия. Со всеми попрошайками проводятся профилактические беседы, после этого их отпускают. Дело в том, что в Кыргызстане нет закона, предусматривающего наказание за попрошайничество. Поэтому мы ничего сделать с ними не можем, - рассказали VB.KG в пресс-службе ГУВД Бишкека.

В столичной милиции подчеркнули, что если попрошайки нарушают общественный порядок – плюются, мусорят, курят в неположенных местах – их накажут в соответствии с законом.