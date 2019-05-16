Нариман Тюлеев намерен очистить свое имя

Экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев будет бороться за полное оправдание по обвинению, за которое ранее отсидел тюремный срок. Об этом редакции VB.KG сообщил сам бывший градоначальник.

По его словам, когда все будет готово, адвокаты подадут ходатайство в Верховный суд для пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

- Член политсовета СДПК, депутат Рыскелди Момбеков недавно поднял вопрос в парламенте по поводу моего дела. Он прямо спросил генпрокурора, как же так получилось, что в приговорах судов трех инстанции по Тюлееву нет ни слова про конфискацию, а тем не менее имущество отобрали. До этого приговор суда мы направляли экспертам из Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции России, которые вынесли заключение, что слова "конфискация" там вообще нет. Ладно если бы речь шла только обо мне, но ведь забрали имущество моих родных, в том числе и моего покойного отца. Все это лишний раз доказывает, что целью моих противников было не только устранить меня, но и произвести рейдерский захват имущества, - пояснил он.

Напомним, в 2012 году действующий депутат Жогорку Кенеша и экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев был задержан по обвинению в коррупции. По данным следствия, во время работы градоначальником он якобы инициировал противоправные действия при закупке пассажирских автобусов в Китае в 2008 году, а также при выпуске именных муниципальных облигаций на 200 миллионов сомов.

В 2013 году Ленинский районный суд приговорил Тюлеева к 11 годам лишения свободы. В декабре 2014 года Бишкекский городской суд оставил в силе приговор. Ровно через год Верховный суд оставил в силе решения двух первых инстанций.

7 мая 2016 года Нариман Тюлеев вышел на свободу по амнистии в соответствии с решением суда, а также в связи с тем, что полностью возместил ущерб более, чем на 60 миллионов сомов.