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Нариман Тюлеев намерен очистить свое имя

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- Бакыт Стамов
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Экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев будет бороться за полное оправдание по обвинению, за которое ранее отсидел тюремный срок. Об этом редакции VB.KG сообщил сам бывший градоначальник.

По его словам, когда все будет готово, адвокаты подадут ходатайство в Верховный суд для пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

- Член политсовета СДПК, депутат Рыскелди Момбеков недавно поднял вопрос в парламенте по поводу моего дела. Он прямо спросил генпрокурора, как же так получилось, что в приговорах судов трех инстанции по Тюлееву нет ни слова про конфискацию, а тем не менее имущество отобрали. До этого приговор суда мы направляли экспертам из Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции России, которые вынесли заключение, что слова "конфискация" там вообще нет. Ладно если бы речь шла только обо мне, но ведь забрали имущество моих родных, в том числе и моего покойного отца. Все это лишний раз доказывает, что целью моих противников было не только устранить меня, но и произвести рейдерский захват имущества, - пояснил он.

Напомним, в 2012 году действующий депутат Жогорку Кенеша и экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев был задержан по обвинению в коррупции. По данным следствия, во время работы градоначальником он якобы инициировал противоправные действия при закупке пассажирских автобусов в Китае в 2008 году, а также при выпуске именных муниципальных облигаций на 200 миллионов сомов.

В 2013 году Ленинский районный суд приговорил Тюлеева к 11 годам лишения свободы. В декабре 2014 года Бишкекский городской суд оставил в силе приговор. Ровно через год Верховный суд оставил в силе решения двух первых инстанций.

7 мая 2016 года Нариман Тюлеев вышел на свободу по амнистии в соответствии с решением суда, а также в связи с тем, что полностью возместил ущерб более, чем на 60 миллионов сомов.


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URL: https://www.vb.kg/378384
Теги:
коррупция, суд, Уголовный кодекс, Рыскелди Момбеков, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Нариман Тюлеев
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Комментарии
ainura bekjanova
16.05.2019, 10:07
Карма: +45
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 74
Минусов: 29
Комментариев: 62

И как он очищаться будет? В депутаты баллотироваться собрался?! У нас через ЖК весь криминал, базаркомы и воровитые чиновники "очищаются".

+1
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Феникс
16.05.2019, 10:21

Ты вор и как и Атамбаев, ваше место в тюрьме. Реабилитироваться в глазах народа у тебя не получиться, потому что потерял доверия. Судись лучше с Ашой, ведь по его вине ты сидел. 

+1
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John
16.05.2019, 11:46

Все деструктивные силы готовятся к выборам. Всех обиженных Раим на Атамбаева травит.

+1
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12345
16.05.2019, 12:09

Эй Нариман байке уялбайсынбы, бэтинди май басып кеттиби. ГУМду кайсы акчана салдын эле жана ГУМдун жерин кантип алдын эле Мэр болуп турганда.

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Марат
16.05.2019, 12:57

Тюлень вор и взяточник. Еще и в конце стал вести себя мягко говоря не как мужчина, а скорее как баба-сплетница. Тем более так отчаянно лижет власти, что скорее всего даже суд выиграет. Такова печальная сторона всего этого хаоса. 

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аким
16.05.2019, 12:59

Долго очищать придётся, с самых 90-тых годов. Хотя может, как попугай нужный для власти, он и сгодится.

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V.P. Time
16.05.2019, 13:55
Карма: +55
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 93
Минусов: 38
Комментариев: 119

Вместе  с его очищением, если ему это удастся,   вся наша судебная система будет  испачкана тем дерьмом,  которым  она  заляпала  г. Тюлеева.   Пойдут ли на это самоубийство    наши судьи?  Нет, мы знаем, что  наша судебная  система  далеко  не ангел,  но не настолько же!

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Бешбармак
16.05.2019, 14:38

Щетку и чистящее средство не забудь взять.Столько грязи на тебе,что годы потребуются,чтобы очиститься.Хотя эта грязь в тебя так въелась,что уже ничего не поможет.Сиди дома уже.

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Grave
16.05.2019, 17:36

Наримана и ему подобных очистит только могила

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