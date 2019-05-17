Глава "Мегакома": Иманкадыр Рысалиев угрожал моей семье

Глава секретариата "Открытого правительства" Иманкадыр Рысалиев неоднократно угрожал гендиректору "MegaCom" Акылбеку Жамангулову. Об этом сегодня во время заседания рабочей группы Жогорку Кенеша сообщил сам Жамангулов.

По его словам, он вынужден сказать об этом открыто, так как это уже касается его семьи.

"Иманкадыр Рысалиев 3-4 раза проводил собрания в правительстве. Там были даны задания реализовать проект "КТ Мобайл" как можно быстрее. Кроме того, 2-3 недели назад состоялось собрание в Госкомсвязи. Его провел сам Рысалиев. Там присутствовали руководители Фонда госимущества, Госкомсвязи, ГАС и "Альфа Телеком". Из-за того, что я выступил против этого проекта, Рысалиев начал мне угрожать. Это было не раз. Очень много раз были и телефонные звонки. Кроме того, есть и официальные письма. Все распечатки сообщений с угрозами я передам депутатской комиссии. Он грозил мне инициировать проверки с подключением правоохранительных органов. "Я добью тебя, внимательней с семьей и детьми", - грозил он мне, - заявил гендиректор "Альфа Телеком".

Отметим, сегодня в парламенте проходит первое заседание депутатской комиссии по изучению деятельности "КТ Мобайл".

Напомним, скандал вокруг дочерней компании "Кыргызтелеком" "КТ-Мобайл" разгорелся после публикации в соцсетях бумаги с указанием зарплат топ-менеджеров компании. Более того выяснилось, что сын Иманкадыра Рысалиева занимал в этой компании должность заместителя директора. Позже под давлением общественности он вынужден был уволиться.

Сам глава секретариата "Открытого правительства" Иманкадыр Рысалиев пока недоступен для комментариев.

А в сети уже появился скрин переписки якобы между Рысалиевым и Жамангуловым. Достоверность ее пока никто не подтверждает и не опровергает.