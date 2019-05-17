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Стороннику Атамбаева пригрозили сделать "итальянский галстук"

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- Бакыт Стамов
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Стороннику экс-президента Атамбаева и члену СДПК Мээрбеку Мискенбаеву угрожают расправой над его семьей. Об этом редакции VB.KG заявил он сам.

По его словам, последнее предупреждение он получил после вчерашнего выступления на митинге в поддержку телохранителя Атамбаева Дамира Мусакеева.

- Вчера на митинге я критиковал Райымбека Матраимова. В частности, я поставил вопрос, почему его имущество не проверяют. Почему этого человека не привлекают к ответственности? Мне и раньше угрожали, но теперь эти люди перешли черту, когда затронули мою семью. Я хочу сообщить им, что ничего не боюсь, и пусть не надеются меня запугать, - сказал Мискенбаев.

Отметим, ранее директор телеканала "Апрель" Дмитрий Ложников опубликовал на своей странице скриншот переписки члена СДПК Мээрбека Мискенбаева с неизвестным лицом, которое угрожало ему расправой над его семьей.

"Как дела безмозглый Мээрбек! Короче слушай внимательно. Про других политиков можешь что угодно говорить, но если про нашего брата еще что-нибудь сболтнешь, то пеняй на себя! У нас есть полная информация про твою семью, кто, где и во сколько. Если не придержишь язык, то я сделаю тебе итальянский галстук, .... ! Тебе последнее китайское предупреждение!", - написал ему неизвестный человек.

Редакция VB.KG попыталась связаться с абонентом, который отправил Мискенбаеву "последнее китайское предупреждение", но его номер оказался недоступным.

Отметим, "последнее китайское предупреждение" - это шутливое выражение в русском языке, означающее бесплодные предупреждения на словах, при этом заведомо известно, что никаких действий не последует.


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URL: https://www.vb.kg/378425
Теги:
митинг, Меербек Мискенбаев, конфликт, Кыргызстан, Раимбек Матраимов, Дамир Мусакеев, СДПК
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