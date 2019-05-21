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Врачей Чуйского роддома подозревают в краже ребенка

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- Бакыт Стамов
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Жительница Токмака Зарина Мамутова подозревает врачей Чуйского роддома, расположенного в Токмаке, в краже одного из своих детей. Об этом редакции VB.KG сообщила председатель ОО "Элет Койгойу" Марипа Алыйкулова, к кому женщина обратилась за помощью.

По словам Алыйкуловой, по этому факту они обратились к президенту и в соответствующие структуры.

- Со слов Мамутовой произошло следующее: 22 декабря 2018 года она родила в Чуйском роддоме двух мальчиков близнецов. На следующий день медсестры забрали одного из младенцев, сказав, что у него поднялась температура. Вечером она спросила у них о состоянии ребенка и ей ответили, что все хорошо. Ночью ей с мужем сообщили, что ребенок умер. Они сразу хотели увидеть его, но им отказали в этом объяснив, что ребенок в морге. Сразу же они обратились к сотрудникам милиции с жалобой, но даже и их не пустили в больницу. В итоге после всех разбирательств им отдали мертвого ребенка, который даже не был похож на своего близнеца. С подозрением, что им подменили малыша, они отдали тело в судмедэкспертизу, которая выяснила, что этот ребенок уже родился мертвым, но как он мог родиться таким, если мать после рождения успела его покормить, - рассказала Алыйкулова историю пострадавшей.

Пострадавшая обратилась в общественные объединения с надеждой, что ей помогут повлиять на Минздрав, где не принимают никаких мер в отношении врачей Чуйского роддома.

- В личной карточке ребенка написано, что у ребенка остановилось сердце, и что реаниматолог оказал ему первую помощь, но это все не правда. Она обращалась в Минздрав, но там не торопятся принимать каких-либо мер. Поэтому она меня попросила, чтобы я обратилась в ведомство и все разузнала. Но когда мы это сделали, там сказали, чтобы мы обращались в правоохранительные органы, что и было сделано нами, - уточнила она.

Общественная деятельница уверена, что этот инцидент напрямую связан с нашумевшим делом по продаже младенцев.

- Все слышали про то уголовное дело, когда врачей поймали на краже детей. Уверена, и в нашем случае концы сведутся к тому уголовному делу. Без всякого сомнения мы имеем дело с налаженной сетью, в которую входят представители Минздрава, Жогорку Кенеша и правительства, - предположила Алыйкулова.

Пресс-служба Минздава, куда редакция VB.KG обратилась, пока недоступна для комментариев.

Напомним, в прошлом году в Кыргызстане разгорелся скандал с продажей младенцев. Были арестованы три медика, которые передавали новорожденных другим людям и оформляли на новых родителей поддельные документы. При этом оказалось, что в Бишкеке подобные сделки происходили не в первый раз.


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URL: https://www.vb.kg/378468
Теги:
МВД, здравоохранение, торговля людьми, Чуйская область, Кыргызстан, больница, продажа младенцев, медики, Торговля новорожденными в Бишкеке, Марипа Алыйкулова, Зарина Мамутова
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Комментарии
Лира
21.05.2019, 18:14

Продажные тва.... Еще хотят у нас в государстве разрешить трансплантацию органов?! Это будет конец всем здоровым и небогатым гражданам. Как могут такое творить люди верующие в аллаха и читающие намаз? И никто не понесет ответственности, потому, что откупятся!

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Оля
21.05.2019, 19:47

Ужасно бойишся рожать уже в наших родомах мало того что халатное отношение так уже продают малышей чтоп ножитца

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