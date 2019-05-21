Мамасалиев: Небольшими жертвоприношениями премьер-министр не отделается

В последнее время все чаще отечественные эксперты говорят о возможной отставке премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, чье имя не так давно фигурировало в скандалах с участием его родственников.

Подаст в отставку премьер-министр или нет, пока неизвестно, но глава аппарата правительства и его заместитель уже уволены. Как объясняет пресс-служба премьер-министра, данное кадровое решение принято с учетом последних событий вокруг ОсОО "КТ Мобайл" и деятельности руководства Секретариата Национального форума "Открытое правительства".

В этой связи возникает вопрос, не является ли это попыткой главы правительства переложить ответственность на других лиц? И самое главное, ожидать ли еще увольнений в дальнейшем?

По словам эксперта в области госуправления, экс-депутата Алишера Мамасалиева, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями, эти и другие возможные увольнения решат проблему только в краткосрочной перспективе.

- Это можно оценивать, как попытку премьер-министра снизить накал температуры, которая выросла в связи с прошедшими скандалами. Она может решить проблему только в краткосрочном периоде. В долгосрочном же для всех стало очевидным, что глава правительства Абылгазиев не оправдал тех ожиданий, на которые на него возлагала не только общественность, но, думаю, и сам президент. Поскольку весь этот скандал бросил тень не только на само правительство, но и на 7 этаж. В этом отношении, я думаю, такими небольшими жертвоприношениями премьер-министр не отделается. Все это не решит его участи, о политическом будущем которого всем стало уже понятно. Думаю, что его горизонт – это осень, - отметил он.

Если бы премьер-министр обратился к вам, как к специалисту по госуправлению, то как бы вы ему посоветовали действовать в этой ситуации?

- Я бы ему посоветовал уйти в отставку. Вот если сейчас взять и убрать Абылгазиева с правительства, то никакого обвала в экономике, финансовой и социальной сферах не произойдет. Давайте это честно признаем. Потому что никакого движения не было, есть только движение по инерции. То есть Абылгазиев не является локомотивом какой-то политики, скорее он сам является его пассажиром. Ровно год назад он пришел на этот пост, и мы все понимали тогда, что он не является типичным политиком. Скорее он аппаратчик, всю жизнь проработавший в системе управления. По прошествии времени он так и не стал политиком, а остался в прежнем пиджаке чиновника. В этом плане для всех очевидно, что отчет премьер-министра прошел в Жогорку Кенеше только благодаря поддержке президента. Он держится на президенте. Я думаю, что если не предстоящий саммит ШОС, который пройдет 14 июня этого года, то Абылгазиева уже на этой неделе отправили бы в отставку, - предположил эксперт.