Центр Бишкека сделают максимально неудобным для водителей – планы мэрии

Пересадить бы этих ЛГБТшников на общественный транспорт, интересно что бы они потом запели?
Центр Бишкека сделают максимально неудобным для владельцев автотранспортных средств. Об этом сегодня, 23 мая, во время круглого стола заявил заведующий отделом транспорта и муниципальной собственности аппарата мэрии Бишкека Кубан Джусупов.
Он рассказал, что новая стратегия развития столицы созвучна с мировыми тенденциями урбанистки. Все города в большей или меньшей степени стимулируют водителей пересаживаться с личного на общественный транспорт.
- В Бишкеке будут работать платные парковки. Планируется, что оплата будет почасовая. Однако, привычные парковщики с палочками исчезнут с улиц. Система городских парковок будет работать как "Безопасный город" - полностью в электронном формате. Будут установлены терминалы и специальное оборудование, - рассказал Джусупов.
Чиновник отметил, что запуск проекта потребует больших денежных инвестиций, поэтому муниципалитет планирует провести конкурс. Возможно, что реализовывать проект по формату государственно-частного партнерства будут несколько победителей.
Кроме того, городские власти намерены выделить отдельные линии движения на автодорогах для общественного транспорта.
- Сейчас это делать нецелесообразно, так как парк автобусов и троллейбусов небольшой. Но в течение этого и следующего года он пополнится еще на 150 единиц, тогда мы выделим для них отдельные линии, - добавил представитель столичной администрации.
Он отметил, что в мэрии осознают, что нововведения, особенно платные парковки, доставят горожанам определенные сложности. Однако, уверен, что это единственный способ бороться с пробками и экологическим загрязнением.
- Я был во многих мегаполисах, разговаривал со специалистами. Все они согласны, что это самый эффективный способ снижать траффик в городах. Мы не придумываем ничего нового, а используем практику, которая хорошо зарекомендовала себя во всем мире, - заключил Кубан Джусупов.
Отметим, сейчас в Бишкеке есть 10 тысяч 600 парковочных мест на 57 улицах. По словам директора Департамента муниципальных парковок и стоянок, в ближайшее время в столице появится еще около 2 тысяч парковочных мест. Но даже тогда число автомобилей в несколько десятков раз превышает число имеющихся парковок.