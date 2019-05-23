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Центр Бишкека сделают максимально неудобным для водителей – планы мэрии

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- Екатерина Улитина
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Центр Бишкека сделают максимально неудобным для владельцев автотранспортных средств. Об этом сегодня, 23 мая, во время круглого стола заявил заведующий отделом транспорта и муниципальной собственности аппарата мэрии Бишкека Кубан Джусупов.

Он рассказал, что новая стратегия развития столицы созвучна с мировыми тенденциями урбанистки. Все города в большей или меньшей степени стимулируют водителей пересаживаться с личного на общественный транспорт.

- В Бишкеке будут работать платные парковки. Планируется, что оплата будет почасовая. Однако, привычные парковщики с палочками исчезнут с улиц. Система городских парковок будет работать как "Безопасный город" - полностью в электронном формате. Будут установлены терминалы и специальное оборудование, - рассказал Джусупов.

Чиновник отметил, что запуск проекта потребует больших денежных инвестиций, поэтому муниципалитет планирует провести конкурс. Возможно, что реализовывать проект по формату государственно-частного партнерства будут несколько победителей.

Кроме того, городские власти намерены выделить отдельные линии движения на автодорогах для общественного транспорта.

- Сейчас это делать нецелесообразно, так как парк автобусов и троллейбусов небольшой. Но в течение этого и следующего года он пополнится еще на 150 единиц, тогда мы выделим для них отдельные линии, - добавил представитель столичной администрации.

Он отметил, что в мэрии осознают, что нововведения, особенно платные парковки, доставят горожанам определенные сложности. Однако, уверен, что это единственный способ бороться с пробками и экологическим загрязнением.

- Я был во многих мегаполисах, разговаривал со специалистами. Все они согласны, что это самый эффективный способ снижать траффик в городах. Мы не придумываем ничего нового, а используем практику, которая хорошо зарекомендовала себя во всем мире, - заключил Кубан Джусупов.

Отметим, сейчас в Бишкеке есть 10 тысяч 600 парковочных мест на 57 улицах. По словам директора Департамента муниципальных парковок и стоянок, в ближайшее время в столице появится еще около 2 тысяч парковочных мест. Но даже тогда число автомобилей в несколько десятков раз превышает число имеющихся парковок.


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URL: https://www.vb.kg/378511
Теги:
дороги, парковка, транспорт, Бишкек, Кыргызстан, автомобили, пешеходный переход, Кубан Джусупов, мэрия
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Комментарии
Гражданин
23.05.2019, 14:10

Пересадить бы этих ЛГБТшников на общественный транспорт, интересно что бы они потом запели?

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V.P. Time
23.05.2019, 14:16
Карма: +57
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Плюсов: 95
Минусов: 38
Комментариев: 124

Надо помнить, что во всех мегаполисах  или в крупных городах  есть метро.   Поэтому нам пора об этом задуматься.  Пока не поздно. В Советском Союзе  метро начинали строить при  достижении  кол-ва населения   1 млн. человек.   У нас сейчас 6 млн.

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Кубану Джусупову
23.05.2019, 14:31

Слушай, болван, никто не сядет на твои грязные маршрутки, у кого есть свое личное авто. Ты сам ездил хоть на маршрутке? А ты попробуй..недельку поезди. Вместо того, чтобы стараться пересадить людей на общественные транспорты, наведи сперва порядок в городе. Убери вонючие маршрутки, увеличь автобусы и троллейбусы, построй эстакады и верхние магистрали, многоуровневые парковки. А то балаболить всегда легче, протирая ж..пу в кабинете. То же мне умник нашелся. 

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скафнюк
23.05.2019, 14:39

помнится нам в уши дул бывший мэр ф.кулов что вот-вот у нас будет надземное метро..жду вот...не дождусь..кулоооов..ааауууу..где метро...

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23.05.2019, 14:42

Да у же и так в центре не возможно находится все бесит, хота бензином все облит и спалит этот гетто район нах..

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Мика Мамаев
23.05.2019, 14:46
Карма: +242
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Плюсов: 353
Минусов: 111
Комментариев: 341

Опять кто то наварится на этом....

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