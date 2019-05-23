Центр Бишкека сделают максимально неудобным для водителей – планы мэрии

Центр Бишкека сделают максимально неудобным для владельцев автотранспортных средств. Об этом сегодня, 23 мая, во время круглого стола заявил заведующий отделом транспорта и муниципальной собственности аппарата мэрии Бишкека Кубан Джусупов.

Он рассказал, что новая стратегия развития столицы созвучна с мировыми тенденциями урбанистки. Все города в большей или меньшей степени стимулируют водителей пересаживаться с личного на общественный транспорт.

- В Бишкеке будут работать платные парковки. Планируется, что оплата будет почасовая. Однако, привычные парковщики с палочками исчезнут с улиц. Система городских парковок будет работать как "Безопасный город" - полностью в электронном формате. Будут установлены терминалы и специальное оборудование, - рассказал Джусупов.

Чиновник отметил, что запуск проекта потребует больших денежных инвестиций, поэтому муниципалитет планирует провести конкурс. Возможно, что реализовывать проект по формату государственно-частного партнерства будут несколько победителей.

Кроме того, городские власти намерены выделить отдельные линии движения на автодорогах для общественного транспорта.

- Сейчас это делать нецелесообразно, так как парк автобусов и троллейбусов небольшой. Но в течение этого и следующего года он пополнится еще на 150 единиц, тогда мы выделим для них отдельные линии, - добавил представитель столичной администрации.

Он отметил, что в мэрии осознают, что нововведения, особенно платные парковки, доставят горожанам определенные сложности. Однако, уверен, что это единственный способ бороться с пробками и экологическим загрязнением.

- Я был во многих мегаполисах, разговаривал со специалистами. Все они согласны, что это самый эффективный способ снижать траффик в городах. Мы не придумываем ничего нового, а используем практику, которая хорошо зарекомендовала себя во всем мире, - заключил Кубан Джусупов.

Отметим, сейчас в Бишкеке есть 10 тысяч 600 парковочных мест на 57 улицах. По словам директора Департамента муниципальных парковок и стоянок, в ближайшее время в столице появится еще около 2 тысяч парковочных мест. Но даже тогда число автомобилей в несколько десятков раз превышает число имеющихся парковок.