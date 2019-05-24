Погода
$ 69.82 - 69.91
€ 77.80 - 78.47

Виновным в смерти замглавы "Аэронавигации" дали 5 лет условно

263  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Обвиняемые по делу смерти заместителя главы ГП "Госаэронавигация" Маматназара Жакыпбаева признаны виновными в преступлении. Октябрьский районный суд Бишкека приговорил их 5 годам лишения свободы. Постановление опубликовано на сайте Верховного суда.

Обвиняемыми по данному делу проходили двое жителей Бишкека. Вечерком 21 октября 2018 года они ехали на автомобиле "Лексус" по Южной Магистрали и совершили столкновение с машиной, за рулем которой находился Жакыпбаев. Мужчины вышли на улицу, чтобы договориться о денежной компенсации. Во время разговора Маматназару Жакыпбаеву стало плохо, он упал, приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть пострадавшего.

По версии следствия, мужчины на "Лексусе" ударили потерпевшего, после чего он упал и умер. Подозреваемые свою вину отрицали, настаивая, что Маматназар Жакыпбаев упал сам.

Октябрьский районный суд Бишкека признал обвиняемых виновными и назначил им наказание в виде 5 лет лишения свободы. По решению суда наказание считается условным с испытательным сроком на 3 года.

Вынесенный вердикт уже вызвал возмущение в обществе. Но, отметим, он еще не окончательный, и может быть обжалован в судах следующих инстанций.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378540
Теги:
алкоголь, Верховный суд, ДТП, приговор, суд, убийство, драка, Кыргызстан, Маматназар Жакыпбаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  