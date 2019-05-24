Виновным в смерти замглавы "Аэронавигации" дали 5 лет условно

Обвиняемые по делу смерти заместителя главы ГП "Госаэронавигация" Маматназара Жакыпбаева признаны виновными в преступлении. Октябрьский районный суд Бишкека приговорил их 5 годам лишения свободы. Постановление опубликовано на сайте Верховного суда.

Обвиняемыми по данному делу проходили двое жителей Бишкека. Вечерком 21 октября 2018 года они ехали на автомобиле "Лексус" по Южной Магистрали и совершили столкновение с машиной, за рулем которой находился Жакыпбаев. Мужчины вышли на улицу, чтобы договориться о денежной компенсации. Во время разговора Маматназару Жакыпбаеву стало плохо, он упал, приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть пострадавшего.

По версии следствия, мужчины на "Лексусе" ударили потерпевшего, после чего он упал и умер. Подозреваемые свою вину отрицали, настаивая, что Маматназар Жакыпбаев упал сам.

Октябрьский районный суд Бишкека признал обвиняемых виновными и назначил им наказание в виде 5 лет лишения свободы. По решению суда наказание считается условным с испытательным сроком на 3 года.

Вынесенный вердикт уже вызвал возмущение в обществе. Но, отметим, он еще не окончательный, и может быть обжалован в судах следующих инстанций.