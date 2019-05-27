Граждане Кыргызстана используют подложные номера, чтобы не платить штрафы

К сожалению, можно нарушать правила дорожного движения с подложными номерами. Камеры фиксируют, но постановления не выписываются. К такому выводу пришел депутат Дастан Бекешев, опубликовав на своей странице в соцсети соответствующие официальные письма госорганов в аппарат правительства.

В первом документе от 21 мая 2019 года, подписанного заместителем главы Госкомитета информационных технологий и связи КР Эшмамбетом Аматовым, сообщается, что аппаратно-программные комплексы "Безопасного города" фиксируют все номера автомобилей, в том числе и иностранные. Но так как не существует базы данных иностранных номеров, то по нарушениям этих автомобилей постановления не выносятся.

В этой связи депутат Дастан Бекешев, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями, заявил, что чаще всего сами иностранцы не нарушают правил дорожного движения.

- Я вам откровенно скажу, что многие наши граждане используют иностранные номера России, Эстонии и других стран, чтобы безнаказанно ездить по дорогам. Поэтому необходимо, чтобы МВД взяло на контроль этот вопрос и начало работать над базой данных иностранных номеров, в том числе и транзитных. Тогда и будет понятно, кто именно использует подложные номера, - сказал нардеп.

Насколько масштабно в Кыргызстане количество нарушений правил дорожного движения, по которым не были выписаны штрафы, стало понятно из официального письма МВД, которое также опубликовал народный избранник.

Так, заместитель главы МВД Суйун Омурзаков сообщил в аппарат правительства, что согласно данным Автоматизированной системы управления дорожным движением проекта "Безопасный город", зафиксировано всего 458 тысяч 869 нарушений правил дорожного движения.

"Из этой цифры только 111 тысяч 150 постановлений было выписано на адрес владельцев автомобилей. На сегодняшний день выплачено уже штрафов на сумму 71 миллионов 286 тысяч 930 сомов.

С 15 мая по 15 июня стали проводиться рейды по выявлению подложных, незарегистрированных, иностранных и транзитных номеров автомобилей", - заверил в своем письме замглавы МВД.