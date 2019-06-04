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На Манаса Арабаева совершено нападение?

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- Бакыт Стамов
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Экс-заведующему судебным отделом аппарата президента Манасу Арабаеву суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 июля этого года. Такое решение принял сегодня Первомайский районный суд Бишкека.

Адвокат Манаса Арабаева просила суд не арестовывать ее подзащитного в связи с тем, что ранее он был госслужащим и имел награды.

Стоит отметить, что и внутри, и перед зданием суда Манаса Арабаева ждала группа женщин, которые, завидев бывшего сотрудника аппарата президента, начали выкрикивать оскорбления в его адрес. Одна из них и вовсе напала на Арабаева и ударила его сумкой по голове.

Напомним, экс-глава судебного отдела аппарата президента Манас Арабаев 2 июня 2019 года был задержан сотрудниками ГКНБ.

Он обвиняется в злоупотреблении должностным положением в интересах отдельных преступных групп, осуществивших рейдерский захват объектов предпринимательства иностранных инвесторов.

Видео опубликовал в соцсетях Марат Тагаев.


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URL: https://www.vb.kg/378848
Теги:
коррупция, Первомайский район, суд, Бишкек, Кыргызстан, Манас Арабаев, СИЗО
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