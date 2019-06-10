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Мэр Балыкчи: Батут, где пострадали дети, был установлен самовольно

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- Екатерина Улитина
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Жители Балыкчи самовольно установили батут во дворе дома и стали брать деньги за его посещение. Об этом VB.KG рассказал мэр города Балыкчи Марат Кудайбергенов.

- Мы выезжали на место происшествия и выяснили, что батут был установлен самовольно во дворе частного дома. Владельцы брали с родителей деньги за его посещение. Мэрия не выдавала лицензии и иных разрешительных документов на его работу, - прокомментировал Марат Кудайбергенов.

Муниципалитет поручил Госэкотехинспекции проверить все батуты и детские аттракционы в городе. По данным мэрии Балыкчи в городе есть лишь один батут, у которого есть разрешение на работу. Он установлен в городском парке.

Напомним, накануне, 9 июня, порыв ветра перевернул надувной батут, в результате этого пострадали четверо детей. Одна девочка госпитализирована в реанимацию в тяжелом состоянии. Городские власти решают вопрос с владельцами аттракциона, чтобы те выплатили компенсации родителям пострадавших детей.


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URL: https://www.vb.kg/378893
Теги:
Балыкчы, дети, Кыргызстан, пострадавшие, мэрия
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