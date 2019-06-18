Разрушенный ресторан "Нарын". Обещанного сквера не будет?

В мэрии не знают, что будет построено на территории, где раньше располагался ресторан "Нарын". Об этом VB.KG рассказали в пресс-службе столичного муниципалитета.

- Компания, которая владеет участком, до сих пор не внесла предложение, какой объект будет построен на этом месте. Я подчеркиваю, что мэрия поддерживает идею разбить на этой территории сквер. Однако, мы готовы идти на встречу инвесторам в их интересам. Единственное условие – новый объект должен стать достопримечательностью Бишкека, - прокомментировала советница мэра Гуля Алмамбетова.

Напомним, ресторан "Нарын", который являлся памятником архитектуры снесли в октябре 2017 года. За год до этого здание вывели из реестра архитектурного наследия. Теперь на месте ресторана образовался пустырь, обнесенный забором.

Участком в центре города, о котором идет речь, владеет компания "ДеХе Ко" ЛТД. Ее директором и учредителем являлся гражданин Китая Ли Джензе. Он планировал построить вместо советского ресторана 20-этажную гостиницу по типовому проекту. В 2017 году компании удалось получить одобрение градостроительного совета на строительство.

Однако, после того как городские власти остановили работы на объекте и пообещали горожанам разбить на освободившемся месте сквер (мэром тогда был Албек Ибраимов), в "ДеХе Ко" ЛТД сменился руководитель. С февраля 2018 года учредителем и директором числится Кадир Нэби. О личности этого человека, в открытых данных нет информации.

Дозвониться по номеру телефона, указанному на сайте Министерства юстиции оказалось невозможным. Абонента с таким номером не существует. Судя по налоговым отчислениям, в прошлом году, компания ничего не заработала.

В мэрии подчеркнули, что готовы вести диалог с инвестором и рассмотреть их предложения. Однако, пока проектов от компании не поступило.