Омбудсмен: В Бишкеке милиционеры продолжают пытать задержанных

Сотрудники аппарата Омбудсмена совместно с органами прокуратуры, привлеченными экспертами и медицинскими работниками продолжают мониторинги ИВС ГУВД и районных отделений милиции БишкекА, цель которых – выявление фактов пыток и жестокого обращения по отношению к задержанным. Об этом сообщает пресс-служба Омбудсмена.

По данным ведомства, данные мероприятия проводятся с апреля 2019 года в разное время суток и без предварительного предупреждения руководства или сотрудников милиции. Причем, проверяются не только изоляторы временного содержания, но и следственные кабинеты, а также кабинеты оперативных сотрудников.

"В предыдущем месяце было осуществлено 19 выездов с внезапными проверками, из которых: 7 – в ИВС ГУВД г. Бишкек, 5 – в РОВД г. Бишкек и 7 – в городские отделения милиции. В ходе этих посещений 20 задержанным гражданам были даны необходимые юридические консультации, принято 8 заявлений о применении пыток и жестоком обращении. По одному из них был вызван врач для документирования в соответствии со стандартами Стамбульского протокола.

Так, к примеру, 25 мая 2019 г. гражданин Г.В. 1994 г.р., примерно в 21:00, был задержан сотрудниками РУВД Первомайского района г. Бишкек После доставления в отделение милиции ему предъявили обвинение в краже и с целью получения признательных показаний начали его избивать руками и ногами по различным частям тела. По данному факту имеется справка судебно-медицинской экспертизы (СМЭ), в которой зафиксирован ушиб мягких тканей челюсти, а на теле множество побоев и синяков.

Кроме того, мониторинговой комиссией было установлено, что 30 мая, примерно в 18:20, сотрудники РУВД Первомайского района по подозрению в преступлении задержали гражданку К.С. После доставления её в отделение следователь (по имени Эржан) в своем кабинете оскорблял К.С. а затем с целью получения признательных показаний толкнул её и избил. По данному факту также имеется медицинская справка из отделения травматологии, в которой зафиксирован ушиб мягких тканей нижней трети правого бедра.

Другой факт. 31 мая 2019 года примерно в 20:00 гражданин Х.И. 1996 г.р. был задержан сотрудниками СС УВД Октябрьского района. После доставления его в отделение милиции с целью получения признательных показаний милиционеры избили задержанного руками и ногами по различным частям тела. Медицинская справка из отделения травматологии, подтверждающая наличие побоев также имеется. В частности, медицинским экспертом согласно Стамбульскому протоколу были зафиксированы следы предполагаемых пыток и жестокого обращения. Со своей стороны, сотрудники аппарата Акыйкатчы зафиксировали на фото следы побоев на теле гражданина Х.И.

В настоящее время по всем заявлениям и обнаруженным фактам, указывающим на применение пыток и иных видов жестокого обращения, проводится предварительная проверка, а в органы прокуратуры направлены соответствующие заявления", - сообщили в аппарате Омбудсмена.