Экс-президент Украины не является на допросы по уголовным делам

На экс-президента Украины Петра Порошенко заведено 11 уголовных дел. Об этом во время брифинга сообщил директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба.

- Сегодня Государственное бюро расследований расследует 11 уголовных производств по заявлениям разных граждан относительно возможных неправомерных действий высших должностных лиц нашего государства, - сообщил Труба.

Эти дела касаются возможной легализализации доходов, полученных преступным путем, а также возможного вмешательства в деятельность судей, пояснил он.

Он также рассказал, что Порошенко вызвали на допрос как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском".

Бывший президент Украины должен был явиться на допрос в качестве свидетеля 17 июля, однако следователи его так и не дождались. Роман Труба во время брифинга отметил, что Петру Порошенко будет вручена повторная повестка, но уже после выборов в Раду, которые состоятся 21 июля.