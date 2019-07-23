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Жениш Разаков посетил пострадавших в конфликте кыргызстанцев

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- Екатерина Улитина
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Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Жениш Разаков прибыл в Баткенскую область и ознакомился с текущей ситуацией в связи с произошедшим накануне инцидентом на кыргызско-таджикском участке государственной границы. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Жениш Разаков провел экстренное совещание с представителями силовых структур и местными органами власти Кыргызстана.

Кроме того, навестил пострадавших в инциденте граждан, находящихся в Баткенской больнице. В настоящее время их состояние здоровья оценивается как стабильное.

Вице-премьер-министр также встретился с  315 жителями  села Аксай, временно размещенных в здании профессионального лицея и медресе в городе Баткен, и ознакомился с условиями их нахождения. Жителям села оказывается соответствующая гуманитарная помощь и поддержка.

Жениш Разаков поручил соответствующим государственным и местным органам власти усилить работу по обеспечению безопасности, правопорядка на территории Баткенской области и приграничной территории.

Кроме того, поручено обеспечивать необходимыми медикаментами, продуктами питания, предметами первой необходимости, одеждой  эвакуированных жителей села Аксай, а также пострадавших граждан.

Напомним, 22 июля в 17 ч. 20 мин. произошел конфликт между гражданами Кыргызстана и Таджикистана. Причиной конфликта послужила установка флагштока жителями села Ворух (РТ) на въезде в село. Жители села Аксай (КР) выступили против установки флагштока, в связи с чем произошла словесная перепалка между жителями двух сел, в результате которой одна из сторон применила оружие.


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URL: https://www.vb.kg/380147
Теги:
правительство, приграничные конфликты, Кыргызстан, пострадавшие, Жениш Разаков
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