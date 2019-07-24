Жээнбеков "тепло" поздравил президента Узбекистана с днем рождения

Сегодня, 24 июля, состоялся телефонный разговор президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства КР.

- В ходе разговора президент Сооронбай Жээнбеков тепло поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с днём рождения, пожелал крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов. Положительно отмечен весомый вклад Шавката Мирзиёева в развитие стратегического партнерства, укрепление дружбы и добрососедства между Кыргызстаном и Узбекистаном, - отмечено в сообщении.

Главы государств также обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, отметив поступательное развитие кыргызско-узбекских отношений по всему спектру взаимодействия.