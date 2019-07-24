Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Жээнбеков "тепло" поздравил президента Узбекистана с днем рождения

86  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 24 июля, состоялся телефонный разговор президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства КР.

- В ходе разговора президент Сооронбай Жээнбеков тепло поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с днём рождения, пожелал крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов. Положительно отмечен весомый вклад Шавката Мирзиёева в развитие стратегического партнерства, укрепление дружбы и добрососедства между Кыргызстаном и Узбекистаном, - отмечено в сообщении.

Главы государств также обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, отметив поступательное развитие кыргызско-узбекских отношений по всему спектру взаимодействия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380180
Теги:
президент, Узбекистан, сотрудничество, Шавкат Мирзиёев, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  