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За электронную систему "Түндүк" госпредприятие получило международный приз

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Госпредприятие "Центр электронного взаимодействия" при Государственном комитете информационных технологий и связи КР получило международную награду "Партнер года" – за внедрение системы взаимодействия "Түндүк" и продвижение электронного управления в КР. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета.

Награждение прошло на 5-й ежегодной конференции "Электронное управление: схожие цели и разные пути", организуемой Академией электронного управления Эстонской Республики, в г. Таллин, Эстонской Республике.

Организаторы мероприятия сообщили, что решение о вручении было принято единогласно в связи с достижением впечатляющих результатов.

На церемонии награждения присутствовали около 500 делегатов из 130 стран мира, а также представители ООН и Европейского Союза.

За год работы госпредприятия "Центр электронного взаимодействия" по внедрению системы "Түндүк" технически были подключены около 60-ти госорганов, производится обмен данными между 24 государственными органами. За 10 месяцев через систему обработано более 4 млн запросов. За июнь 2019 года через "Тундук" прошло около 1,9 млн. обменов данными, что сэкономило столько же бумаги.


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URL: https://www.vb.kg/380190
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