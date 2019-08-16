Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с Бизнес-омбудсменом Робином Орд-Смитом

Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с уполномоченным лицом по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности (Бизнес-омбудсмен) КР Робином Орд-Смитом. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Премьер-министр поздравил Робина Орд-Смита с назначением на ответственную должность и пожелал успехов в достижении поставленных задач.

По его словам, то, что Бизнес-омбудсменом стал бывший посол Великобритании в КР, имеющий большой опыт работы на других ответственных должностях - это позитивный сигнал для бизнес-сообщества и иностранных инвесторов.

- Зачастую предприниматели в стране чувствуют себя незащищенными, от бизнеса поступает много обращений по поводу непрозрачных механизмов регулирования предпринимательской деятельности, не предусмотренных законодательством. Одним из действенных механизмов в международной практике является внедрение института Бизнес-омбудсмена. Я выражаю надежду, что назначение Бизнес-омбудсмена, запуск данного института повысит доверие граждан и бизнес-сообщества к правительству и государственным органам, будет содействовать прозрачности деятельности государственных органов с целью предотвращения коррупционных деяний и других нарушений прав и законных интересов бизнеса, - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев, выразив уверенность в том, что в должности Бизнес-омбудсмена Робин Орд-Смит внесет большой вклад в развитие предпринимательства и улучшение бизнес-среды.

Премьер-министр отметил важность скорейшей подготовки качественного и всеобъемлющего законопроекта "О Бизнес-омбудсмене" для повышения эффективности и укрепления деятельности данной организации.

В ходе встречи Мухаммедкалый Абылгазиев выразил признательность Европейскому банку реконструкции и развития, в лице директора по Центральной Азии Нила Маккейна за оказываемую поддержку и помощь в создании института Бизнес-омбудсмена.

Робин Орд-Смит в свою очередь выразил благодарность за поздравление и за оказанное доверие со стороны правительства Кыргызской Республики.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшей деятельности института Бизнес-омбудсмена, перспективы партнерства и взаимодействия.