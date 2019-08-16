Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с Бизнес-омбудсменом Робином Орд-Смитом

68  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с уполномоченным лицом по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности (Бизнес-омбудсмен) КР Робином Орд-Смитом. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Премьер-министр поздравил Робина Орд-Смита с назначением на ответственную должность и пожелал успехов в достижении поставленных задач.

По его словам, то, что Бизнес-омбудсменом стал бывший посол Великобритании в КР, имеющий большой опыт работы на других ответственных должностях - это позитивный сигнал для бизнес-сообщества и иностранных инвесторов.

- Зачастую предприниматели в стране чувствуют себя незащищенными, от бизнеса поступает много обращений по поводу непрозрачных механизмов регулирования предпринимательской деятельности, не предусмотренных законодательством. Одним из действенных механизмов в международной практике является внедрение института Бизнес-омбудсмена. Я выражаю надежду, что назначение Бизнес-омбудсмена, запуск данного института повысит доверие граждан и бизнес-сообщества к правительству и государственным органам, будет содействовать прозрачности деятельности государственных органов с целью предотвращения коррупционных деяний и других нарушений прав и законных интересов бизнеса, - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев, выразив уверенность в том, что в должности Бизнес-омбудсмена Робин Орд-Смит внесет большой вклад в развитие предпринимательства и улучшение бизнес-среды.

Премьер-министр отметил важность скорейшей подготовки качественного и всеобъемлющего законопроекта "О Бизнес-омбудсмене" для повышения эффективности и укрепления деятельности данной организации.

В ходе встречи Мухаммедкалый Абылгазиев выразил признательность Европейскому банку реконструкции и развития, в лице директора по Центральной Азии Нила Маккейна за оказываемую поддержку и помощь в создании института Бизнес-омбудсмена.

Робин Орд-Смит в свою очередь выразил благодарность за поздравление и за оказанное доверие со стороны правительства Кыргызской Республики.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшей деятельности института Бизнес-омбудсмена, перспективы партнерства и взаимодействия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380813
Теги:
бизнес, Великобритания, права человека, правительство, Кыргызстан, бизнес-омбудсмен, Мухаммедкалый Абылгазиев, предприниматель
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  