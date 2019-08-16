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ГКНБ: Проводится работа по возвращению граждан КР из Сирии

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- Оксана Гут
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Во исполнение поручения Президента Кыргызской Республики органы национальной безопасности КР совместно с соответствующими органами и в взаимодействии с партнерскими службами продолжает вторую фазу работ по возвращению выехавших граждан в зону боевых действий Сирии и Ирака, а также находящихся в разных лагерях для беженцев. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, в настоящее время идет работа по идентификации наличия гражданства и их причастность к террористической деятельности.

"У многих из них имеются дети, но для возвращение их на родину нужно согласие родителей, при том, что мать или отец останутся в сирийско-иракской зоне до окончания специальных проверочных мероприятий.

В случае причастности родителей в террористической деятельности, они могут лишены прав на детей.

При возвращении на Родину граждан, они пройдут реабилитацию и в соответствии с требованиями закона будут определены степень их ответственности.

Работа по возвращению граждан КР из зон боевых действий в Сирии и Ираке, а также находящихся в разных лагерях для беженцев, находится под личным контролем Президента КР.

По итогам проведенных работ будет представлена общественности подробная информация", - говорится в сообщении ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/380816
Теги:
ГКНБ, Сирия, беженцы, Кыргызстан, гражданская война
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