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Биография замминистра внутренних дел Памирбека Асанова

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- Оксана Гут
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Пресс-служба МВД КР распространила биографические данные Памирбека Асанова, назначенного на должность замминистра ведомства 13 августа вместо Курсана Асанова.

Полковник милиции Асанов Памирбек Джумалиевич родился в 1964 году в селе Полтавка Жайылского района Чуйской области. Образование высшее - в 1990 году окончил Волгоградскую Высшую следственную школу МВД СССР, юриспруденция.

1982 – 1985 гг. командир отделения Служба в ВМФ г.Североморск Мурманской области;

1986 – 1990 гг. курсант, Высшая следственная школа МВД СССР;

1990 – 1991 гг. следователь, следственное отделение ОВД Кара-Балтинского ГОВД;

1991 – 1992 гг. следователь СО ОВД г.Кара-Балта Чуйской области;

1992 г. следователь СО ОВД Калининского района Чуйской области;

1992 – 1993 гг. следователь, следственная часть СУ МВД Кыргызской Республики;

1993 г. следователь, отдел по расследованию преступлений в сфере экономики и коррупции СУ МВД Кыргызской Республики;

1993 – 1994 гг. заместитель начальника ОБЭПК ОВД Жайылского района Чуйской области;

1994 – 1995 гг. начальник ОБЭПК ОВД Жайыльского района Чуйской области;

1995 – 1997 гг. оперуполномоченный ОБЭПК ОВД Жайылского района Чуйской области;

1997 – 1998 гг. начальник, отделение по расследованию преступлений в сфере экономики СО УВД Чуйской области;

1998 – 1999 гг. старший оперуполномоченный по особо важным делам ОБЭПК УВД Чуйской области;

1999 – 2000 гг. оперуполномоченный ОБЭПК УВД Чуйской области;

2000 г. старший оперуполномоченный ОБЭПК УВД Чуйской области;

2000 – 2003 гг. заместитель начальника по расследованию ОВД Сокулукского района Чуйской области;

2003 – 2005 гг. начальник СО УВД г.Бишкек;

2005 – 2005 гг. заместитель начальника УВД г.Бишкек, он же начальник СО УВД г.Бишкек;

2005 – 2008 гг. заместитель начальника УВД Чуйской области, он же начальник СО УВД Чуйской области;

2008 г. заместитель начальника по расследованию УВД Чуйской области;

2008 – 2010 гг. заместитель начальника по расследованию УВД г.Ош;

2010 – 2011 гг. начальник УВД г.Ош;

2011 – 2016 гг. заместитель начальника по расследованию ГУВД г.Бишкек, он же начальник СУ ГУВД г.Бишкек;

2016 – 2017 гг. заместитель начальника по расследованию ГУВД г.Бишкек, он же начальник СУ ГУВД г.Бишкек (Восстановлен решением Первомайского районного суда г.Бишкек от 20.06.2016г.);

2017 – 2018 гг. в распоряжении ГУВД г.Бишкек (в связи с сокращением и реорганизацией штатов);

2018 – 2019 гг. начальник Следственной службы (на правах главного управления) МВД Кыргызской Республики;

13 августа 2019 года назначен заместителем министра внутренних дел Кыргызской Республики.

Отмечается, что во время июньских событий 2010 года в Оше Памирбек Асанов был руководителем межведомственной следственно-оперативной бригады по расследованию и установлению подозреваемых лиц причастных к массовым беспорядкам, убийствам, хулиганствам и т.д. В сентябре став начальником УВД города Ош осуществлял общее руководство по охране общественного порядка и безопасности жителей южной столицы. А также проводил совместные операции с ГКНБ КР по выявлению и задержанию сепаратистов, которые хотели продолжать межнациональный конфликт.

От редакции напомним, Памирбек Асанов занял вакантную должность заместителя министра внутренних дел после того, как был уволен Курсан Асанов с формулировкой "предательство интересов кыргызской милиции" и "утрата доверия".

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что сын Памирбека Асанова женат на племяннице бывшего заместителя председателя Государственной таможенной службы КР Райымбека Матраимова.


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URL: https://www.vb.kg/380818
Теги:
Курсан Асанов, МВД, назначение, Кыргызстан, Раимбек Матраимов
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Комментарии
Калыгул
16.08.2019, 14:13

Хороший бэенграунд, достоин, чем этот наркоман и бандюган, а еще пиарщик, его физиономия ранее мне не нравилась ни интелекта, ни култтуры, на волне дебилизма достигший высот, если гооврить о резюме. Асанов Памир намного достойнее и даже самого кашгара.... Удачи и успеха, кстати на данном посту и был наш кумир 80-90-х заместитель начальника ГСУ он же зам.министра ВД Кирг.ССР Чиликиди !!!!

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