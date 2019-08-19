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Ансамбль Центрального военного округа РФ выступил вчера на авиабазе "Кант"

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- Виктор Мурзов
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Выступление знаменитого творческого коллектива стало для авиаторов хорошим подарком к их профессиональному празднику – Дню Воздушно-космических сил, который недавно отметили в воинской части.

Прозвучали произведения, посвященные летчикам, патриотические и народные песни. Виртуозным исполнением авиаторов порадовали хор, балетная группа и оркестр. Концерт прошел на ура.

К слову, военных артистов, которые на авиабазе ОДКБ "Кант" уже не раз выступали, здесь хорошо знают и всегда тепло принимают.

Ансамбль песни и пляски ЦВО был создан по приказу наркома обороны СССР от 13 сентября 1939 года, но днем своего рождения коллектив считает 4 декабря 1939 года, когда впервые выступил в уральской столице на сцене театра оперы и балета.


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URL: https://www.vb.kg/380891
Теги:
Кант, авиабаза, концерт, Россия, Кыргызстан
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