Ансамбль Центрального военного округа РФ выступил вчера на авиабазе "Кант"

Выступление знаменитого творческого коллектива стало для авиаторов хорошим подарком к их профессиональному празднику – Дню Воздушно-космических сил, который недавно отметили в воинской части.

Прозвучали произведения, посвященные летчикам, патриотические и народные песни. Виртуозным исполнением авиаторов порадовали хор, балетная группа и оркестр. Концерт прошел на ура.

К слову, военных артистов, которые на авиабазе ОДКБ "Кант" уже не раз выступали, здесь хорошо знают и всегда тепло принимают.

Ансамбль песни и пляски ЦВО был создан по приказу наркома обороны СССР от 13 сентября 1939 года, но днем своего рождения коллектив считает 4 декабря 1939 года, когда впервые выступил в уральской столице на сцене театра оперы и балета.