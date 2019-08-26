В Душанбе прошло очередное заседание комитета начальников штабов ВС СНГ

23 августа в Душанбе (Республика Таджикистан) прошло очередное заседание комитета Содружества Независимых Государств (КНШ СНГ) под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя МО РФ генерала армии В.В.Герасимова. Об этом сообщает управление информации, связям с общественностью и СМИ Генштаба КР.

В работе Комитета принял участие первый заместитель начальника Генерального штаба ВС КР полковник Нурлан Кирешеев. А также делегации генеральных штабов вооруженных сил Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Участники заседания проанализировали военно-политическую обстановку на южных границах Содружества, современные вызовы и угрозы безопасности и обменялись мнениями по вопросам противодействия международному терроризму.

В целях повышения уровня оперативной и боевой подготовки вооруженных сил государств – участников СНГ начальники генеральных штабов заслушали информацию о Стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019" и совместном антитеррористическом учении государств Содружества.

Принятые в ходе заседания Комитета начальников штабов вооруженных сил государств-участников СНГ решения направлены на развитие системы многостороннего военного сотрудничества с учетом общих и национальных интересов.