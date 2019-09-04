Команды программистов сразятся на Discover Kyrgyzstan 2019 на Иссык-Куле

На Иссык-Куле начинаются тренировочные сборы по спортивному программированию для школьников, студентов и действующих программистов Discover Kyrgyzstan 2019, организованные международным проектом Moscow Workshops ICPC.

- Главная задача сборов - подготовка команд к участию и успешному выступлению на чемпионате мира по программированию International Collegiate Programming Contest (ICPC). В программе сборов запланировано 7 рабочих дней, включающих ежедневные учебные контесты по версии ICPC, разборы задач, дорешивания, лекции, подготовленные экспертами в области спортивного олимпиадного программирования. Желающие еще могут подать заявки и принять участие. – рассказали организаторы.

Список учебных заведений, университетов и компаний-участников:

Московский физико-технический институт Кыргызско-Российский Славянский Университет,

Американский Университет в Центральной Азии, Международное образовательное учреждение "Сапат",

Физико-математическая школа-лицей №61 им. Е. Якира, Тюменский индустриальный университет, Компания TimelySoft

Сборы пройдут на Северном побережье Иссык-Куля в курортном посёлок Бостери. О программе, тренерах и другом можно прочесть по ссылке: https://discover.it-edu.com/kyrgyzstan/