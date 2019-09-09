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У депутата Строковой через суд требуют миллион сомов за "клевету"

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- Екатерина Улитина
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Глава общественного фонда "Эргене" Таалайгуль Сабырбекова требует взыскать с депутата ЖК Евгении Строковой миллион сомов в качестве компенсации. Иск находится на рассмотрении в одном из судов столицы.

Евгения Строкова подтвердила VB.KG эту информацию, отметив, что причиной для иска стало ее выступление весной 2019 года. Тогда депутат назвала Сабырбекову "серой кардинальшей Минздрава" и заявила, что якобы именно она стоит за митингами врачей. Таалайгуль Сабырбекова опровергла эти слова, назвав их клеветой. А позже обратилась в суд.

- Пока не было ни одного заседания. Рассмотрение дела откладывается. Первое заседание назначено на 1 октября, - рассказала Евгения Строкова.

Отметим, Таалайгуль Сабырбекова является невесткой премьер-министра Мухаммедкалый Абылгазиева.


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URL: https://www.vb.kg/381463
Теги:
суд, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Строкова Евгения
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