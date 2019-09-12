Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Будущий президент Омурбек Текебаев и новый запал правительства революций

3072  5
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Недавно члены бывшего Временного правительства провели широкоформатную встречу в одном из кафе Бишкека. Спустя девять лет на ней присутствовали Роза Отунбаева, Темир Сариев, Азимбек Бекназаров, Эмильбек Каптагаев и другие.

- Мы не обсуждали политику. Мы собрались, чтобы поприветствовать и поздравить Омурбека Текебаева и Душенкула Чотонова. Они два года находились под стражей, мы не виделись все это время, и теперь хотели встретиться и поговорить, - рассказал VB.KG Азимбек Бекназаров. - Еще в субботу встретимся с президентом Сооронбаем Жээнбековым. На прошлой неделе он пригласил нас.

Примечательно, что в аппарате главы государства приглашение представителей Временного правительства пока никак не прокомментировали.

По понятным причинам не было на встрече еще одного члена Временного правительства, бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В последнее время он для своих коллег по ВП превратился в политического оппонента. Даже окажись он сейчас на свободе, он вряд ли бы стал участником данного фуршета.

Если б я был султан…

Примечательно другое. В 2010 году после революции наиболее сильными кадрами на политической арене, без учета Алмазбека Атамбаева, были Роза Отунбаева и Омурбек Текебаев. При ином раскладе эти два кандидата могли занять пост главы Кыргызстана. В принципе, Роза Исаковна уже стала тогда президентом переходного периода.

Если бы народ избрал ее ни на 1 год, а на 6 лет, страна бы сейчас шла по совсем другому – прозападному пути. Это бы дало, скажем, возможность значительно увеличить приток иностранных финансов и грантов в КР. Сейчас, надо отметить, он значительно иссяк. Понятное дело, сохранилось бы не только разорванное дипломатическое соглашение с США, но и база "Ганси" на территории аэропорта "Манас". Причем, она со временем могла бы перерасти в военно-транспортный хаб Центральной Азии. А деньги от ее аренды шли бы не в кармане Акаеву и Бакиеву, а в государственную казну. Кыргызстан же так и позиционировался бы Западом, как островок демократии и либеральных ценностей. Как далеко бы зашли эти ценности, другой вопрос…

Каким было бы сейчас наше государство, приди к власти Текебаев, сказать довольно сложно. Вполне возможно страна узнает это в ближайшее время. Надо отдать должное Омурбеку Чикешовичу, он всегда был не просто политиком, а политическим стратегом. Любое свое заявление он продумывает, но следует ему, пока оно отвечает его интересам. Поэтому все разговоры о его затишье и лояльности власти однозначно до поры - до времени. А именно – победы на выборах 2020 года. Надо отметить, что подобного мнения придерживается и большинство отечественных экспертов-политологов. Они открыто говорят, что Омурбек Текебаев – личность неспокойная. Он профи-революционер. К тому же, это его последний шанс активизировать свою политическую карьеру и уйти на коне. Поэтому, часть экспертов полагает, что ограничиваться должностью спикера Текебаев точно не будет. Он постарается взять не только большинство в ЖК и портфель премьера, но и подготовится к грядущим президентским выборам.

Конечно, его первоочередная цель сейчас – месть Алмазбеку Атамбаеву. И сделает он этого, скорей всего, путем перетягивания на свою сторону всех сторонников бывшего главы государства не из числа электората. Здесь, надо отметить, у Омурбека Чиркешовича все достаточно хорошо. А вот поворот к нему сторонников Атамбаева из числа политической элиты создаст перевес в пользу лидера "Ата Мекена". И уже сейчас просачивается информация, что те, на кого, якобы, обижен Текебаев, уже прописаны в его партийные списки. Причем, недавно сформированные им же. История наглядно показала, что сидеть в ожидании на топчане – не в характере лидера "Ата Мекена". Нынешняя встреча Временного правительства - тому пример. То есть, идет некий посыл обществу, что "правительство революций" готово.

Политический "прогиб" или гибкость?

Другой вопрос приглашение членов ВП Сооронбаем Жээнбековым. Если это действительно так, то вопрос о присутствии там Текебаева довольно значимый. Конечно, он сейчас находится под домашним арестом. Но, к слову, это ему вовсе не помешало появиться на встрече с единомышленниками. Тем более, что визит Текебаева к Жээнбекову многие сочтут неким "прогибом" перед действующей властью. А вот его отсутствие на этой встрече, напротив, покажет его независимость и прибавит ему политические очки у электората и экспертов. К тому же, покажет, что в его судебном деле нет давления "сверху" и все решается по справедливости.

По словам политолога Игоря Шестакова, эту встречу стоит рассматривать в контексте предстоящих парламентских выборов. Это попытка членов ВП заявить о себе.

- Эти люди себя не вычеркнули из большой политики и для них встреча с главой государства, прежде всего, возможность засветиться на самом высоком уровне. И показать свою значимость перед электоратом, - говорит VB.KG Игорь Шестаков. - Что касается Текебаева, то все его нынешние шаги стоит рассматривать, как попытки возвращения в политическую жизнь. Он, как профессиональный политик, не может без политической деятельности. Для него страшнее было не то, что он оказался за решеткой, а то, что он исчезнет из политжизни Кыргызстана. Другое дело, что для возврата на политический Олимп полноценно ему мешают сейчас юридические проволочки. При всех режимах Текебаев был в обойме. На данный момент он предпринимает те же шаги, что были при правлении Аскара Акаева и Курманбека Бакиева.

Что касается визита к Жээнбекову и последних заявлений Омурбека Чиркешовича про лояльность к власти, то в бытность правления Атамбаева он какое-то время тоже был несамостоятельным политиком, напоминает политолог.

- Омурбек Чиркешович поддерживал те же политические комбинации, что рождались в аппарате бывшего президента. Как пример, уголовное дело в отношении экс-спикера ЖК Ахматбека Келдибекова и отстранения с поста премьер-министра Омурбека Бабанова. То есть, Текебаев всегда действовал исходя из своих политических интересов. И если бы у него не произошел конфликт с Атамбаевым, сложно сказать, как бы развивались события. Сооронбаю Жээнбекову эта встреча нужна, как показатель, что он готов заслушивать мнение разных слоев общества. К тому же, у него уже проходили встречи с бывшими премьерами и спикерами. Президент, таким образом, получает информацию из первых рук, - заключил Игорь Шестаков.

Отечественные эксперты сейчас уверены в одном – Временное правительство сейчас всячески набирает себе политические очки. Тем более, среди них уже не только "бульдозер революции" Азимбек Бекназаров, но и их "локомотив" - Омурбек Текебаев. И тот посыл, который они отправляют в "разгоряченное" общество, недооценивать нельзя.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381540
Теги:
Азимбек Бекназаров, Омурбек Текебаев, Роза Отунбаева, Сооронбай Жээнбеков, временное правительство, выборы, революция, Кыргызстан, политика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Нейтралитет
12.09.2019, 14:50

Как надоели эти лица. Где молодые и свежие политики. С такой политэлитой Кыргызстан все больше будет скатываться вниз.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Сагын
12.09.2019, 15:02

Старые пердуны их место в параше. Ничего хорошего для страны не сделали и сделают. Вообще нужно всю старую элиту не пропускать в парламент. А набрать и дать свои голоса свежим лицам. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Упаси Боже
12.09.2019, 15:03

Только этого не хватало, перепродаст вес Кыргызстан, все земли все движимое и недвижимое. Бизнесменам лучше в политику не соваться. А то мы пострадаем

0
Цитировать
Жалоба модератору
Прохожий
12.09.2019, 15:18

Власть в Кыргызстане сейчас принадлежит организованным политическо-преступным группировкам, нацеленным на грабеж Кыргызстана. Так что ничего хорошего ожидать не приходится. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Пмкмр
12.09.2019, 17:03

"Эти люди себя не вычеркнули из большой политики..."

Однако, судя по комментариям, народ уже не желает видеть их в большой политике

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  