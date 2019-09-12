Будущий президент Омурбек Текебаев и новый запал правительства революций

Недавно члены бывшего Временного правительства провели широкоформатную встречу в одном из кафе Бишкека. Спустя девять лет на ней присутствовали Роза Отунбаева, Темир Сариев, Азимбек Бекназаров, Эмильбек Каптагаев и другие.

- Мы не обсуждали политику. Мы собрались, чтобы поприветствовать и поздравить Омурбека Текебаева и Душенкула Чотонова. Они два года находились под стражей, мы не виделись все это время, и теперь хотели встретиться и поговорить, - рассказал VB.KG Азимбек Бекназаров. - Еще в субботу встретимся с президентом Сооронбаем Жээнбековым. На прошлой неделе он пригласил нас.

Примечательно, что в аппарате главы государства приглашение представителей Временного правительства пока никак не прокомментировали.

По понятным причинам не было на встрече еще одного члена Временного правительства, бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В последнее время он для своих коллег по ВП превратился в политического оппонента. Даже окажись он сейчас на свободе, он вряд ли бы стал участником данного фуршета.

Если б я был султан…

Примечательно другое. В 2010 году после революции наиболее сильными кадрами на политической арене, без учета Алмазбека Атамбаева, были Роза Отунбаева и Омурбек Текебаев. При ином раскладе эти два кандидата могли занять пост главы Кыргызстана. В принципе, Роза Исаковна уже стала тогда президентом переходного периода.

Если бы народ избрал ее ни на 1 год, а на 6 лет, страна бы сейчас шла по совсем другому – прозападному пути. Это бы дало, скажем, возможность значительно увеличить приток иностранных финансов и грантов в КР. Сейчас, надо отметить, он значительно иссяк. Понятное дело, сохранилось бы не только разорванное дипломатическое соглашение с США, но и база "Ганси" на территории аэропорта "Манас". Причем, она со временем могла бы перерасти в военно-транспортный хаб Центральной Азии. А деньги от ее аренды шли бы не в кармане Акаеву и Бакиеву, а в государственную казну. Кыргызстан же так и позиционировался бы Западом, как островок демократии и либеральных ценностей. Как далеко бы зашли эти ценности, другой вопрос…

Каким было бы сейчас наше государство, приди к власти Текебаев, сказать довольно сложно. Вполне возможно страна узнает это в ближайшее время. Надо отдать должное Омурбеку Чикешовичу, он всегда был не просто политиком, а политическим стратегом. Любое свое заявление он продумывает, но следует ему, пока оно отвечает его интересам. Поэтому все разговоры о его затишье и лояльности власти однозначно до поры - до времени. А именно – победы на выборах 2020 года. Надо отметить, что подобного мнения придерживается и большинство отечественных экспертов-политологов. Они открыто говорят, что Омурбек Текебаев – личность неспокойная. Он профи-революционер. К тому же, это его последний шанс активизировать свою политическую карьеру и уйти на коне. Поэтому, часть экспертов полагает, что ограничиваться должностью спикера Текебаев точно не будет. Он постарается взять не только большинство в ЖК и портфель премьера, но и подготовится к грядущим президентским выборам.

Конечно, его первоочередная цель сейчас – месть Алмазбеку Атамбаеву. И сделает он этого, скорей всего, путем перетягивания на свою сторону всех сторонников бывшего главы государства не из числа электората. Здесь, надо отметить, у Омурбека Чиркешовича все достаточно хорошо. А вот поворот к нему сторонников Атамбаева из числа политической элиты создаст перевес в пользу лидера "Ата Мекена". И уже сейчас просачивается информация, что те, на кого, якобы, обижен Текебаев, уже прописаны в его партийные списки. Причем, недавно сформированные им же. История наглядно показала, что сидеть в ожидании на топчане – не в характере лидера "Ата Мекена". Нынешняя встреча Временного правительства - тому пример. То есть, идет некий посыл обществу, что "правительство революций" готово.

Политический "прогиб" или гибкость?

Другой вопрос приглашение членов ВП Сооронбаем Жээнбековым. Если это действительно так, то вопрос о присутствии там Текебаева довольно значимый. Конечно, он сейчас находится под домашним арестом. Но, к слову, это ему вовсе не помешало появиться на встрече с единомышленниками. Тем более, что визит Текебаева к Жээнбекову многие сочтут неким "прогибом" перед действующей властью. А вот его отсутствие на этой встрече, напротив, покажет его независимость и прибавит ему политические очки у электората и экспертов. К тому же, покажет, что в его судебном деле нет давления "сверху" и все решается по справедливости.

По словам политолога Игоря Шестакова, эту встречу стоит рассматривать в контексте предстоящих парламентских выборов. Это попытка членов ВП заявить о себе. - Эти люди себя не вычеркнули из большой политики и для них встреча с главой государства, прежде всего, возможность засветиться на самом высоком уровне. И показать свою значимость перед электоратом, - говорит VB.KG Игорь Шестаков. - Что касается Текебаева, то все его нынешние шаги стоит рассматривать, как попытки возвращения в политическую жизнь. Он, как профессиональный политик, не может без политической деятельности. Для него страшнее было не то, что он оказался за решеткой, а то, что он исчезнет из политжизни Кыргызстана. Другое дело, что для возврата на политический Олимп полноценно ему мешают сейчас юридические проволочки. При всех режимах Текебаев был в обойме. На данный момент он предпринимает те же шаги, что были при правлении Аскара Акаева и Курманбека Бакиева. Что касается визита к Жээнбекову и последних заявлений Омурбека Чиркешовича про лояльность к власти, то в бытность правления Атамбаева он какое-то время тоже был несамостоятельным политиком, напоминает политолог. - Омурбек Чиркешович поддерживал те же политические комбинации, что рождались в аппарате бывшего президента. Как пример, уголовное дело в отношении экс-спикера ЖК Ахматбека Келдибекова и отстранения с поста премьер-министра Омурбека Бабанова. То есть, Текебаев всегда действовал исходя из своих политических интересов. И если бы у него не произошел конфликт с Атамбаевым, сложно сказать, как бы развивались события. Сооронбаю Жээнбекову эта встреча нужна, как показатель, что он готов заслушивать мнение разных слоев общества. К тому же, у него уже проходили встречи с бывшими премьерами и спикерами. Президент, таким образом, получает информацию из первых рук, - заключил Игорь Шестаков.

Отечественные эксперты сейчас уверены в одном – Временное правительство сейчас всячески набирает себе политические очки. Тем более, среди них уже не только "бульдозер революции" Азимбек Бекназаров, но и их "локомотив" - Омурбек Текебаев. И тот посыл, который они отправляют в "разгоряченное" общество, недооценивать нельзя.