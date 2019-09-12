В Бишкеке с 15 августа по 11 сентября принудительно эвакуировано 1397 авто

С 15 августа по 11 сентября в Бишкеке принудительно эвакуировано 1397 единиц транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД столицы.

Отмечается, что в основном автотранспорт был эвакуирован с обочин дорог и с запрещённых мест для парковки близ ТРК, ТРЦ.

УОБДД по ГУВД города Бишкек просит всех водителей не оставлять автомашины в зоне перекрёстков, а также на местах, где установлен запрещающий парковку знак.

- Если водитель не подчинился требованиям запрещающего дорожного знака 3.27 "Остановка запрещена" и парковки зоны действия перекрёстков, то его автомобиль будет эвакуирован сотрудниками УОБДД на штрафстоянку, - подчеркивают в ведомстве.

Напомним, принудительная эвакуация автомашин в Бишкеке была возобновлена 15 августа. Сотрудники УОБДД осуществляют эвакуацию транспортных средств совместно с ОсОО "Портал Групп".