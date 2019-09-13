Почему Кыргызстану важно ратифицировать Парижское соглашение?

В Жогорку Кенеше в первом чтении принят законопроект о ратификации Парижского соглашения по Рамочной Конвенции ООН об изменении климата. А пока Кыргызстан входит в список 12 стран из 197, которые присоединились к Парижскому соглашению, но еще не ратифицировали его.

Редакция VB.KG попросила рассказать, почему ратификация соглашения важна для Кыргызстана - начальника управления экологической стратегии и политики Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства, которое ответственно за разработку и реализацию политики по изменению климата в стране - Айзаду Жантаевну Бариеву.

Айзада Жантаевна расскажите подробнее о самом Парижском соглашении и что в каком преломлении оно работает для Кыргызстане?

- 12 декабря 2015 года в городе Париж 196 сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата единогласно приняли Парижское соглашение – новую договоренность по Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. Соглашение заменит Киотский протокол и усилит деятельность, которую страны ведут по Конвенции в целом. Официально оно вступило в силу 4 ноября 2016 года и закрепило основные принципы действий всех государств на период с 2020 года.

В целом рассматривая Парижское соглашение можно выделить три основные цели, сформулированные в нем:

- сдерживание глобального повышения температуры в пределах 2°С, но с постепенным переходом к 1,5 °С;

- повышение способности адаптироваться к неблагоприятным воздействиям изменения климата;

- направление финансовых потоков на устойчивое развитие с низким уровнем выбросов и адаптацию к изменению климата.

Парижское соглашение основано на принципе общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей в свете различных национальных условий, то есть проводит различие между обязательствами развитых и развивающихся стран. Нужно отметить, что в Соглашении получили отдельное признание специальные потребности наименее развитых государств и малых островных развивающихся государств, но нет прежней ссылки на страны с переходной экономикой с учетом динамичного подхода к разделению прав и обязанностей соответственно развитых и развивающихся государств.

Кыргызская Республика не является страной-донором и не имеет обязательств оказывать помощь другим странам. Кроме того, согласно статье 2 Соглашения, изменился подход к определению обязательств стран по сокращению выбросов парниковых газов с подхода "сверху-вниз" на подход "снизу-вверх". Киотский протокол устанавливал общую цель по снижению выбросов парниковых газов, которая потом распределялась среди стран, участвующих в сокращении выбросов парниковых газов, в этом отношении Парижское соглашение пользуется температурной целью, установленной статьей 2 – удержание прироста глобальной средней температуры ниже 2°С сверх доиндустриальных уровней и приложение усилий в целях ограничения роста температуры до 1,5°С.

Какие шаги предпринимаются Кыргызстаном по присоединению к данному Соглашению?

- Парижское соглашение по Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата одобрено распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 29.06.2016 года № 297-р и подписано Кыргызской Республикой в сентябре 2016 года в ходе 71-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Однако, в соответствии со статьей 20 Соглашение открыто для подписания и подлежит ратификации. В этой связи ГАООСЛХ инициировало процесс ратификации, который затянулся в связи необходимостью оценки обязательств, которые страна возьмет на себя после ратификации и возможного воздействия на социально-экономическое развитие.

И каковы последствия от ратификации Соглашения Кыргызстаном?

- Последствия ратификации Кыргызской Республикой Парижского соглашения связаны с необходимостью в проработке национальных механизмов реализации обязательств Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. При этом, ратификация Парижского соглашения расширяет возможности получения международной поддержки для разработки национальных систем, механизмов, методик и инструментов, необходимых для реализации Парижского соглашения.

Национальными экспертами проведен анализ последствий присоединения Кыргызской Республики к Парижскому соглашению Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.

По Соглашению каждая сторона подготавливает, сообщает и сохраняет последовательные определяемые на национальном уровне вклады, которые она намеревается достичь. Стороны принимают внутренние меры по предотвращению изменения климата с тем, чтобы достичь целей таких вкладов. Каждая Сторона сообщает определяемый на национальном уровне вклад раз в пять лет. При этом Сторона может в любое время скорректировать свой существующий определяемый на национальном уровне вклад.

Также, Сторонам следует стремиться формулировать и сообщать долгосрочные стратегии развития с низким уровнем выбросов парниковых газов, а также надлежащим образом представлять и периодически обновлять сообщение по вопросам адаптации, которое может включать ее приоритеты, потребности в осуществлении поддержки, планы и действия.

Также о важности ратификации Парижского соглашения высказался и эксперт по климату Владимир Гребнев. По его словам, это не только элемент причастности к глобальным политическим процессам в области устойчивого развития, часть деятельности по достижению Целей Устойчивого Развития ООН, но и требование времени.

- Если смотреть на ключевые финансово-экономические обязательства в рамках Парижского соглашения, то они покрывают два основных направления – (1) ограничение и снижение выбросов парниковых газов и (2) выделение средства развитыми государствами более бедным на борьбу с последствиями климатических изменений и переход на использование возобновляемых источников энергии.

Объем выбросов парниковых газов на душу населения в Кыргызской Республике более чем в три раза ниже средних мировых показателей, соответственно на нас не возлагается обязательства сокращения выбросов. Кыргызстан не является страной-донором и не имеет обязательств оказывать помощь другим странам, а наоборот является получателем подобной помощи. Используя проблему изменения климата как катализатор, Кыргызстан присоединившись к Парижскому Соглашению ускорит процесс достижения Целей Устойчивого Развития, способствуя достижению адаптационных ориентиров. Однако, планируемое экономическое развитие неизбежно приведет к росту выбросов парниковых газов, и здесь наша задача стараться хотя бы не превышать уровень выбросов, - сказал Гребнев.

Это определяет необходимость замещения действующих технологий на более энерго- и ресурсо-эффективные, что вполне реально и при этом выгодно для страны.

- Простой пример - это переход на светодиодное освещение, которое 2-4 раза более энергоэффективное чем традиционные осветительные приборы. Учитывая, что при поддержке Российской Федерации и Программы развития ООН в этом году в стране создана лаборатория для тестирования качества осветительного оборудования - это хорошее начало, позволяющее избавится от некачественной и небезопасной продукции на прилавках магазинов, и снизить расходы на электроэнергию. Здесь же можно отметить деятельность по экологизации транспорта – это тройная выгода – уменьшаем уровень выбросов, улучшаем состояние атмосферного воздуха, что в свою очередь дает возможность снизить риски заболеваний населения от негативного воздействия окружающей среды, - отметил эксперт.

Также Гребнев прокомментировал запрет использования угля.

- Такого в Парижском Соглашении нет. Оно в принципе не предназначено запрещать или разрешать что-либо конкретное, однако оно в полной мере отражает глобальный низкоуглеродный тренд устойчивого развития. На практике в мире все больше угольных проектов просто не находят инвестиций. Причем это не зависит от того, находится ли проект в стране, ратифицировавшей Парижское соглашение, или нет - ни один банк развития или международная организация не выделит льготное финансирование на подобные проекты. Это означает, что, когда мы смотрим на развитие угольной промышленности страна должна рассчитывать на коммерческие займы или на собственные ресурсы. При этом, став частью Парижского Соглашения, можно вполне получить льготное финансирование на развитие возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности, поддержку деятельности по адаптации к изменению климата адаптационных и т.д, - сказал он.

Ратифицировав Парижское Соглашения Кыргызстан привлечет кредитные средства на более выгодных для страны условиях, как и грантовое финансирование.

- Но при этом, особенно для грантового финансирования, нужна хорошая доказательная база, показывающая негативное влияние климатических факторов на развитие тех или иных регионов страны. И здесь значительно повышается роль системы гидрометеорологических наблюдений, развитию которой необходимо будет уделить особое внимание. Это насущная необходимость для наше страны.

Например, моделирование и оценка увлажненности реализованные ПРООН показали, что Баткенская область имеет наибольшую уязвимость из всех других областей. При наихудшем сценарии площадь ее территорий не пригодных к использованию в сельском хозяйстве составит более 54%. Растениеводство является основным источником доходов Баткенской области, в значительной степени обеспечивая продуктами внутренний рынок, поставляя их на экспорт, а также, создавая потенциал для роста занятости населения. Однако, в Баткенской области есть только 2 метеостанции, из которых только 1 ведет агронаблюдения; 1 агропост и 2 гидрологических поста. По рекомендации Всемирной Метеорологической организации на территорию Баткенской области рекомендуется 17 пунктов для ведения гидрометеорологических наблюдений. Таким образом, плотность действующей гидрометеорологической сети наблюдений в Баткенской области составляет 14,7% от плотности, рекомендованной ВМО, что оказывает негативное влияние на качество прогнозирования. Увеличение сети метеостанций, оснащенных агродатчиками позволит в значительной степени повысить качество агроклиматического прогнозирования и снизить ущербыместного населения от климатических чрезвычайных ситуаций, и эта деятельность как раз часть реализации Парижского соглашения на которую можно получить поддержку.

Таких примеров, может быть приведено много. Финансы и передача технологий – помощь наиболее уязвимым странам - ключевой элемент Парижского соглашения. Развитые страны – доноры эту помощь обязались оказывать через специально созданный Зеленый Климатический Фонд. В 2018 году Германия и Япония заявили о выделении фонду по 1,5 млрд. долларов на 4 года, к ним присоединились Норвегия, Франция, Финляндия, что уже гарантирует его активную работу в 2020-2023 гг. Кроме этого, ряд стран являются добровольными донорами и оказывают помощь на двухсторонней основе – как например Российская Федерация, которая создала специальное "климатическое окно" в Трастовом фонде Россия-ПРООН в целях развития.

В поддержку усилий по осуществлению Парижского соглашения и повышению уровня амбициозности и реализации мер в области изменения климата Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проведет 23 сентября 2019 года Саммит по мерам в области изменения климата для мировых лидеров, членов правительств, финансовых кругов, представителей бизнеса и гражданского общества. И сейчас от ратификации Парижского Соглашения зависит как будет представлен Кыргызстан среди мирового сообщества на данном мероприятии, - добавил Владимир Гребнев.