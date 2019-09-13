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Кожобеку Рыспаеву напомнили пословицу про обидчивого раба

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- Бакыт Стамов
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Гражданский активист Асхат Осмонов выступил с обращением к депутату Кожобеку Рыспаеву. Свое видеообращение он опубликовал в соцсетях.

В своем обращении активист недоумевает, почему народный избранник так близко к сердцу принял слово "баран".

"Парламент только приступил к работе и вновь начался концерт. Неужели кроме ваших достоинств в стране больше проблем нет. 16 гектаров передаете Кумтору, постоянные приграничные проблемы, детей обучаете в контейнерах. Когда вы начнете думать о достоинстве народа? - задал вопрос он Кожобеку Рыспаеву.

Осмонов напомнил пословицу депутату: "Назовешь сильного рабом, он посмеется, назови раба рабом, он смертельно обидится".

"Вот вы обижаетесь, что вас назвали баранами, но я говорю всегда, что наши депутаты не бараны, а самые настоящие волки. Это мы все, 6 миллионов граждан, является баранами. Так как дети наши учатся в контейнерах, а большинство граждан работают, как рабы, в России", - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/381568
Теги:
Кожобек Рыспаев, Кыргызстан, активисты, Жогорку Кенеш, Депутат
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Комментарии
Ирина
13.09.2019, 14:06

А чего обиделся на правду? Прям нежноинтеллигентный такой. Не соглашусь с мнением автора статьи. Наши делопуты не волки. До волков им как пешком до соседней вселенной. Волки - животные очень умные. Наши делопуты действительно тупое стадо тупых баранов. И народ, который проголосовал за эти могеннические партейки, тоже бараньё. Бараны избрали баранов.

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Дарагие саатчестчестники
13.09.2019, 14:22

Ну от прозвища "волк" он вряд ли теперь обидится... это не "баран" и не "какырык"

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Тамирис
13.09.2019, 14:44

Асхат, просто молодец, так хорошо сказал, присоединяюсь к каждому слову.

Надеюсь, обиженный волчара это прочитает.

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