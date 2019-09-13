Кожобеку Рыспаеву напомнили пословицу про обидчивого раба

Гражданский активист Асхат Осмонов выступил с обращением к депутату Кожобеку Рыспаеву. Свое видеообращение он опубликовал в соцсетях.

В своем обращении активист недоумевает, почему народный избранник так близко к сердцу принял слово "баран".

"Парламент только приступил к работе и вновь начался концерт. Неужели кроме ваших достоинств в стране больше проблем нет. 16 гектаров передаете Кумтору, постоянные приграничные проблемы, детей обучаете в контейнерах. Когда вы начнете думать о достоинстве народа? - задал вопрос он Кожобеку Рыспаеву.

Осмонов напомнил пословицу депутату: "Назовешь сильного рабом, он посмеется, назови раба рабом, он смертельно обидится".

"Вот вы обижаетесь, что вас назвали баранами, но я говорю всегда, что наши депутаты не бараны, а самые настоящие волки. Это мы все, 6 миллионов граждан, является баранами. Так как дети наши учатся в контейнерах, а большинство граждан работают, как рабы, в России", - добавил он.