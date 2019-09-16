В СНГ внедрят принцип организованного набора трудовых мигрантов

Проект Соглашения об организованном наборе и привлечении граждан государств СНГ для осуществления временной трудовой деятельности на территории стран-партнеров рассмотрен в Исполнительном комитете Содружества. Участие в обсуждении актуального вопроса приняли представители профильных министерств и ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистан, а также эксперты Исполкома СНГ и Евразийской экономической комиссии.

Данный документ, как отмечалось в ходе заседания, предусматривает новые направления взаимодействия компетентных органов государств Содружества - в части информатизации процесса подбора работы, доиммиграционной подготовки, организованного подбора и трудоустройства мигрантов. Как отметил председательствовавший на заседании начальник отдела трудовой миграции Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты РФ Геннадий Седаков, главная цель соглашения – "помочь людям найти работу, подготовиться к ней, приехать в страну трудовой деятельности, а затем успешно вернуться на Родину".

Такая помощь, по словам Геннадия Седакова, должна включить, помимо прочего, проверку работодателей, посредников и агентств занятости на соответствие трудовому законодательству стран СНГ, обучение работников, а также организацию цифровых платформ для размещения международных вакансий.

Поскольку идея оргнабора поддерживается большинством стран СНГ, основным вопросом на сегодня является то, в каком формате - двухстороннем или многостороннем - следует заключать соответствующее соглашение. В ходе нынешнего обсуждения большинство экспертов высказалось в пользу двухстороннего формата, о чем и будет доложено на очередном заседании Консультативного Совета по труду, миграции и социальной защите населения государств СНГ.

Напомним, что одним из первых к разработке принципов оргнабора приступил в свое время совместно с Россией Кыргызстан. Уже готовилось к подписанию соответствующее двухстороннее соглашение, однако последующие реорганизации миграционных ведомств КР и РФ, которые занимались этим вопросом, приостановили данный процесс. Но опыт, наработанный в тот период, пригодился и при подготовке проекта соглашения, которое сейчас готовится экспертами стран СНГ.