Мадумаров: Власти скрывают истинные договоренности по приграничным землям

Способность сегодняшней власти решить приграничные вопросы под большим сомнением. Об этом на пресс-конференции сказал лидер политической партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров. Политик заявил, что все проблемы Кыргызстана из-за некомпетентности представителей госорганов.

Поводом для критики стал очередной конфликт на кыргызско-таджикском участке госгранице, где в результате перестрелке пострадали 14 человек, один погиб. Мадумаров заподозрил отечественные власти во лжи, отметив, что информация, поданная чиновниками, о причинах и ходе инцидента серьезно разнится с тем, что говорят таджикские СМИ. Поэтому верить нужно только жителям приграничного района, подчеркнул Адахан Кимсанбаевич.

Политик в очередной раз ответил на вопросы о подписанном им в бытность секретарем Совета безопасности в 2009 году протоколе об аренде Кыргызстаном у Таджикистана приграничной земли площадью 5 гектаров и длиной 275 м.

- На тот момент этот протокол решал острые вопросы. В течение 10 лет местные жители смогли беспрепятственно добираться из Баткенской области в Ош, Бишкек. Жители рассказывали, что раньше, когда таджикская сторона в одностороннем порядке установила в селе Кок-Таш пункт пропуска, им приходилось подвергаться досмотру. Из-за нескольких килограммов риса или сахара, их обыскивали, заставляли раздеваться, - напомнил Мадумаров.

Напомним, что экс-губернатор Баткенской области Мамат Айбалаев рассказал СМИ, что основанием для приграничного конфликта стал именно этот протокол.

- То, что сегодня говорит аксакал Айбалаев – стыдно, это позор. Делать ссылку на этот протокол, как сказать помягче - сказка, утопия. Такие протоколы – межгосударственные, межправительственные подписываются сотнями и не только по вопросам госграниц. Но это не значит, что они неукоснительно исполняются. К примеру, согласно протоколу, в рамках ЕАЭС Кыргызстан имеет право не беспрепятственное прохождение товара до территории Беларуси. Но этого на деле нет. Или самый свежий пример, в июле президент Сооронбай Жээнбеков встречался с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Тогда все писали, что встреча была плодотворной. И что мы видим теперь? – возмутился Мадумаров.

Главный вопрос в том, отметил он, что сегодняшняя власть скрывает все, что касается межгосударственных договоренностей по приграничным участкам.

- Скрываются многие документы, неизвестно, какие именно договоренности были достигнуты с Узбекистаном по демаркационным работам. Также хочу напомнить, что в продолжении моего протокола в декабре в Оше был подписан еще один. Я бы хотел, чтобы депутаты поинтересовались и получили этот протокол, - сказал политик.