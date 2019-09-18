Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Мадумаров: Власти скрывают истинные договоренности по приграничным землям

426  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Способность сегодняшней власти решить приграничные вопросы под большим сомнением. Об этом на пресс-конференции сказал лидер политической партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров. Политик заявил, что все проблемы Кыргызстана из-за некомпетентности представителей госорганов.

Поводом для критики стал очередной конфликт на кыргызско-таджикском участке госгранице, где в результате перестрелке пострадали 14 человек, один погиб. Мадумаров заподозрил отечественные власти во лжи, отметив, что информация, поданная чиновниками, о причинах и ходе инцидента серьезно разнится с тем, что говорят таджикские СМИ. Поэтому верить нужно только жителям приграничного района, подчеркнул Адахан Кимсанбаевич.

Политик в очередной раз ответил на вопросы о подписанном им в бытность секретарем Совета безопасности в 2009 году протоколе об аренде Кыргызстаном у Таджикистана приграничной земли площадью 5 гектаров и длиной 275 м.

- На тот момент этот протокол решал острые вопросы. В течение 10 лет местные жители смогли беспрепятственно добираться из Баткенской области в Ош, Бишкек. Жители рассказывали, что раньше, когда таджикская сторона в одностороннем порядке установила в селе Кок-Таш пункт пропуска, им приходилось подвергаться досмотру. Из-за нескольких килограммов риса или сахара, их обыскивали, заставляли раздеваться, - напомнил Мадумаров.

Напомним, что экс-губернатор Баткенской области Мамат Айбалаев рассказал СМИ, что основанием для приграничного конфликта стал именно этот протокол.

- То, что сегодня говорит аксакал Айбалаев – стыдно, это позор. Делать ссылку на этот протокол, как сказать помягче - сказка, утопия. Такие протоколы – межгосударственные, межправительственные подписываются сотнями и не только по вопросам госграниц. Но это не значит, что они неукоснительно исполняются. К примеру, согласно протоколу, в рамках ЕАЭС Кыргызстан имеет право не беспрепятственное прохождение товара до территории Беларуси. Но этого на деле нет. Или самый свежий пример, в июле президент Сооронбай Жээнбеков встречался с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Тогда все писали, что встреча была плодотворной. И что мы видим теперь? – возмутился Мадумаров.

Главный вопрос в том, отметил он, что сегодняшняя власть скрывает все, что касается межгосударственных договоренностей по приграничным участкам.

- Скрываются многие документы, неизвестно, какие именно договоренности были достигнуты с Узбекистаном по демаркационным работам. Также хочу напомнить, что в продолжении моего протокола в декабре в Оше был подписан еще один. Я бы хотел, чтобы депутаты поинтересовались и получили этот протокол, - сказал политик.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381644
Теги:
Адахан Мадумаров, отставка, правительство, президент, приграничные конфликты, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  