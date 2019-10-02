Депутат ЖК КР: Питание и учебники в школах должны оплачивать родители

Государству нужно признаться в том, что еще не скоро будет возможность, к сожалению, полностью обеспечивать финансирование образования в том размере, которое необходимо на современном этапе. Об этом в интервью VB.KG заявила депутат Жогорку Кенеша, член комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Евгения Строкова.

Она сообщила, что по ее просьбе Министерство образования и науки должно сделать расчет реальных финансовых затрат на образование одного ребенка в зависимости от возраста. Из этой потребности вычесть сумму, которую в состоянии покрыть госбюджет, остальное – просить у родителей школьников.

- И тогда договариваться с родителями об этой конкретной сумме. И так нам будет проще определить, какая школа честно расходует эти деньги, а какая нет. Думаю, большинство родителей с этим согласятся. Ведь сейчас одни собирают сто сомов, другие по тысячи, а требования одинаковые, - объяснила нардеп.

Строкова также прокомментировала сегодняшний митинг родителей, недовольных школьными поборами. На акцию протеста у здания парламента, отметим, граждан активно созывали в соцсетях, требуя от государства бесплатного, как полагается по закону, образования.

- Сидят в Facebook и начинают будоражить других. Одна написала, что у нас образование бесплатное и все, что касается образования – должно быть бесплатным. А это что? Портфели, ручки, школьная форма, питание? Пусть меня считают антисоциальной, но я думаю, что питание должны оплачивать родители. Учебники – тоже самое. А высвободившиеся бюджетные деньги пойдут туда, на что собирают родительские фонды. И когда родители дают ребенку 20-50 сомов за питание, то они будут знать, что эти деньги конкретно идут на питание. То же с учебниками. Тогда и дети будут бережнее относиться к учебникам. А сейчас их сдают в безобразном состоянии – к этому привело такое иждивенческое отношение – нам все всё должны. В первую очередь детям обязаны их родители, - высказалась парламентарий.

К слову, по словам депутата, в Жогорку Кенеше продолжается инвентаризация закона "Об образовании".

- Мы пытаемся прописать точно, что является самим образованием и что бесплатно. Это те знания, которые дает учитель. А все остальное – инфраструктура, техническое оснащение – все сопутствующее и при этом необходимое для получения образования - на это мы должны просить помощи у родителей, - заключила Евгения Строкова.

Подробнее об иждивенческом отношении и почему депутат отчасти винит в митинге родителей премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева в нашем видео материале.