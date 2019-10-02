Министр образования запретил директорам и учителям школ собирать деньги

Министр образования и науки КР Каныбек Исаков запретил директорам школ и учителям собирать средства. Приказ об этом был подписан сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

Административному персоналу и педагогическому коллективу школ запрещено требовать с родителей учащихся или лиц, их заменяющих, любые денежные средства, в том числе на проведение культурно-массовых и иных мероприятий.

Также запрещено принимать участие в работе Попечительских советов и родительских комитетов при рассмотрении финансовых вопросов.

Было поручено провести разъяснительную работу среди руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций о недопустимости незаконных сборов денежных средств с родителей (лиц, их заменяющих) учащихся, организовать "почту доверия" и телефоны "горячей" линии по вопросам незаконных денежных сборов.

В случае выявления фактов взимания незаконных денежных средств со стороны администрации или учителей школ или оказания ими морально-психологического давления на учащихся и их родителей (лиц, их заменяющих), к виновным лицам будут применены меры дисциплинарного взыскания вплоть до освобождения от занимаемой должности.

Поручено довести приказ персонально до каждого учителя под роспись.