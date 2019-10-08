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Заслушаетесь! Сотрудники "Тазалыка" спели и сыграли на пианино (видео)

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- Оксана Гут
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Сотрудники МП "Тазалык" во время уборки в сквере "Театральный" исполнили несколько песен. Занимательное видео опубликовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь "Тазалыка" Жибек Каракеева.

Выяснилось, что за пианино мастер Алмаз, а вокал – грузчика Адилета.

- Кстати, у Адилета музыкальное образование, он окончил Бишкекский музыкально-педагогический колледж имени Таштана Эрматова. Помимо работы в "Тазалыке" увлекается рэпом, сочиняет песни и играет на гитаре. Мастер Алмаз самоучка, играет на гитаре, на фортепиано и тоже отлично поёт, - рассказала Каракеева.


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URL: https://www.vb.kg/382227
Теги:
музыка, Бишкек, Кыргызстан, мэрия, Тазалык
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