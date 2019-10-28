В Кыргызстане соберутся главные архивисты стран СНГ

Заседание Консультативного совета руководителей государственных архивных служб государств СНГ пройдет 30–в 31 октября Бишкеке. Об этом сообщили в Исполкоме Содружества.

Этот совет был создан решением Экономического совета СНГ от имени Совета глав правительств СНГ 3 декабря 2004 года. И является органом отраслевого сотрудничества Содружества, который занимается рассмотрением актуальных вопросов архивного дела и выработкой путей их решения. В состав совета входят руководители архивных служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Украины.

В повестку предстоящего заседания вносится ряд вопросов дальнейшего развития архивного дела в государствах-партнерах. В том числе - реализация межгосударственного соглашения о принципах и формах взаимодействия в области использования архивной информации, совершенствование механизмов такого взаимодействия между национальными архивными службами, а также между всеми учреждениями и организациями, занятыми в сфере хранения, использования и управления архивными документами, улучшение профессиональной подготовки специалистов в этой области и другие.

В прежние годы заседания данного Совета уже проходили в Кыргызстане, на них принимался ряд важных решений, которые сегодня реализуются на пространстве СНГ.