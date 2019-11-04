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Абылгазиев: Историю создают именно такие люди, как Турдакун Усубалиев

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Премьер-министр отметил и современников Усубалиева, которые вместе с ним шли к развитию государства - это Абдыганы Эркебаев, Осмонакун Ибраимов, Аскар Салымбеков.

Отдать дань уважение людям, внесшим посильный вклад в развитие страны, обозначить их роль в обществе, - обязанность нашего поколения. Об этом премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев сказал на мероприятии в городе Нарын, организованном в рамках празднования 100-летия со дня рождения Турдакуна Усубалиева.

- Кыргызский народ, как и многие остальные народы, за три века своей истории, прошел через многое. Был и на вершине своего развития, были и дни, когда он мог исчезнуть. Советский период нашей истории является особенным. Став членом Советского Союза, мы, наряду с другими республиками, от этого шага только выиграли. В этом большая заслуга руководителей того времени. Особый вклад в развитие республики в 1960-80 годы прошлого столетия внес Турдакун Усубалиев. Он всю свою жизнь посвятил служению родному краю и собственному народу. Это мы должны помнить всегда. Проводимые нами мероприятия в рамках празднования 100-летия со дня рождения такого видного политического и государственного деятеля, это лишь малая часть того, что мы можем сделать в ответ, - передает слова Абылгазиева пресс-служба правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что Турдакун Усубалиев показал себя как человек слова и дела.

- Под его руководством республика стала аграрно-индустриальной. Свое развитие получили пищевая и легкая промышленность, машиностроение, энергетика, строительство. Именно поэтому Турдакуна Усубалиевича можно назвать промышленником, главным аграрием и строителем. В его время были построены десятки стратегических трасс, среди них и автодорога Фрунзе-Ош, имеющая огромное значение для страны. С открытием этой трассы стало возможным строительство гидроэлектростанций, которые обеспечили светом и теплом не только республику, но и соседей. Кроме того, был построен Национальный хирургический центр, кардиологическая больница, все областные и районные больницы. 70% из сегодняшних 2265 школ были построены именно в его период. Ему принадлежит инициатива сделать нашу центральную площадь из белого мрамора. Перечислять его вклад в развитие страны можно долго. Одно можно твердо сказать, что жизнь Турдакуна Усубалиева – это путь настоящего созидателя, патриота и государственного деятеля, - заявил он.

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что историю создают именно такие люди, как Турдакун Усубалиев, живущие для своего народы и страны.

- Хочу отметить и современников Турдакуна Усубалиева, которые вместе с ним шли к развитию государства. Я имею ввиду сограждан, внесших вклад в популяризацию деятельности руководителей тех времен. Это Абдыганы Эркебаев, Осмонакун Ибраимов, Аскар Салымбеков. Благодаря таким людям имя Турдакуна Усубалиева вошло в серию мировых художественно-биографических книг "Жизнь замечательных людей". С годами, я уверен, для нас откроются новые факты, которые дадут возможность еще сильнее гордиться таким человеком, как Турдакун Усубалиев, - заключил глава правительства.


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URL: https://www.vb.kg/382989
Теги:
Нарын, правительство, Кыргызстан, Турдакун Усубалиев, Мухаммедкалый Абылгазиев
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