Саботаж? Могут ли сотрудники УОБДД нести службу в Первомайском районе

На своей странице в Twitter член экспертной рабочей группы по отбору в патрульную милицию Азамат Акенеев опубликовал пост, в котором заявил о "прямом саботаже и попытке дискредитировать реформу со стороны старого ГУОБДД".

- Отдельные самозванцы из старого ГУОБДД пытаются лезть в Первомайский район на шабашки. СБ их гоняет, но все-равно, увидели таких, плиз, присылайте фото. Идеально, если с номером жетона. При попытке остановить, смело посылайте этих вымогателей (…), - написал Акенеев.

Дело в том, что 1-го ноября в Бишкеке именно в Первомайском и Свердловском районах официально заработала Патрульная служба милиции. Сотрудники управления обеспечения безопасности дорожного движения, исполняющие обязанности в этих районах были перераспределены. Резонно встает вопрос о законности их деятельности на вверенной ПСМ территории. Ответил на него редакции VB.KG руководитель пресс-службы ГУОБДД МВД КР Тилек Исаев.

- В Первомайском и Свердловском районах сотрудники ГУОБДД больше не ведут надзор за дорожным движением. Только в исключительных случаях: если будут проезжать по этому маршруту в качестве сопровождения, если проводится спецоперация по задержанию или работает отдел розыска, которые ищут участника ДТП, скрывшегося с места происшествия. Например, ведется поиск подозреваемой машины, о чем нельзя распространять информацию, сотрудник ГУОБДД молча проверит документы и отпустит, - отметил Исаев.

Пока штат патрульной службы милиции укомплектован не полностью, разгрузкой автодорог, регулировкой на светофорах, в случае отключения электроэнергии, будет заниматься также "старый" состав ГУОБДД. И еще, возможно, если дорожно-транспортное происшествие произошло ночью.

В остальных случаях, по всей видимости, прежние сотрудники, выражаясь словами Акенеева, "шабашат". Но исходя из объяснений пресс-службы ГУОБДД, доказать это не так уж легко.

Что касается функций новой службы и как отличить ее сотрудников от ГУОБДД, то в обществе также возникает много вопросов. Поэтому рассказываем.

На сегодня пока 262 сотрудника ПСМ патрулируют только два района Бишкека. Пеший патруль, автопартуль и в общественных местах взвод туристической милиции работают по распределенным квадратам и в три смены. В ночное время суток пеший патруль не выходит.

Форма сотрудников патрульной службы милиции такая же, как у ГУОБДД синего цвета, на груди и спине надпись "Милиция". Главное внешнее отличие – желтые жилеты. Одно из главных, так сказать, незримых отличий – зарплата у ПСМ почти в два раза выше.

В арсенале у ПСМ есть табельное оружие, дубинка, наручники, электрошоркер. Всем этим инспекторы, соответственно, вправе воспользоваться.

Сотрудники патрульной службы милиции обслуживают вызовы "102" согласно распределенным квадратам, также к ним могут обратиться за помощью прохожие. Все передвижения экипажа контролируются командным центром, открытым недавно в столице.

Автопатруль полностью оснащен современной техникой, установлены бортовые компьютеры, видеожетоны, видеорегистраторы, планшеты.

Пеший патруль обеспечен планшетами, в том числе для составления электронных протоколов. Также с помощью техники патрульная милиция может быстро выявить подложные номера на машинах, установить личность гражданина.

- Планшеты подключены ко всем необходимым базам данных. К примеру, у человека нет с собой паспорта, можно вбить его имя, фамилию и, если он сдавал биометрические данные, получить всю необходимую информацию о нем на месте. Сотрудники патрульной милиции в случае необходимости могут проверять документы у граждан. Но сначала представиться и вежливо обратится, - рассказал VB.KG Тилек Исаев.

Основная же функция ПСМ - пресекать нарушения.

В настоящее время в рамках второго этапа реализации реформы очередная "партия" сотрудников проходит обучение. Планируется, что они приступят к работе к концу года.

В ГУОБДД напоминают, что до 14 ноября проходит третий набор штатных единиц. Всего необходимо набрать 255 сотрудников, 180, к слову, уже подали документы.

- Пока есть нехватка кадров, ГУОБДД продолжит работать, - заключили в пресс-службе ведомства.