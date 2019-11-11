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Министр не должен быть более красивым, чем депутат?

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- Азамат Касыбеков
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Если сами депутаты не любят отвечать на вопросы, то приходят в ярость, когда не отвечают им. Например, на заседании комитета ЖК отличник образования, депутат–спортсмен Тазабек Икрамов взбеленился только от одного вида министра культуры, информации и туризма Азамата Жаманкулова. Тот пришел слишком... красивым.

"Вы принарядились, причесались, но не отвечаете на вопросы, словно воды в рот набрали. Не предлагаете решить проблему Союза писателей. Вам бы следовало поделиться информацией о работе, которую проделываете", - сказал депутат.

Народный избранник, наверное, считает, что министры не должны быть умнее и красивее депутатов.

Когда у Азамата Жаманкулова появилась возможность вставить слово, он отчитался, что в сфере культуры идет работа по всем направлениям. "Мы три–четыре раза встречались с Союзом писателей и выслушали вопросы. Есть проблемы по изданию и финансированию книг. И в правительстве мы это обсуждали. В ближайшее время будут выделены деньги во все союзы".


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URL: https://www.vb.kg/383096
Теги:
Министерство культуры и туризма, Тазабек Икрамов, Жогорку Кенеш, Азамат Жаманкулов
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