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Пробки и гололед. В регионах Кыргызстана выпал снег

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- Екатерина Улитина
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В ряде регионов Кыргызстана ночью выпал обильный снег. Так, Каракол оказался практически парализован из-за стихии. Пешеходные тротуары замело сугробами, по автомобильным дорогам движение затруднено. Городские службы работают над устранением последствий снегопада.

Кроме того, из-за снега со вчерашнего вечера образовались дорожные заторы на перевале Тоо-Ашуу. В настоящее время проезжую часть расчистили от снега и посыпали. Ограничений для водителей легковых и грузовых автомобилей нет, сообщили VB.KG в пресс-службе УОБДД по Чуйской области.

В Управлении обеспечения безопасности дорожного движения просят водителей, направляющихся в направлениях горных дорог, сменить летние шины на зимние, или иметь при себе противоскользящие цепи.


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URL: https://www.vb.kg/383100
Теги:
Каракол, погода, пробки, снегопад, Кыргызстан, ГУОБДД, снег, выпал снег
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