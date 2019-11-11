Пробки и гололед. В регионах Кыргызстана выпал снег

В ряде регионов Кыргызстана ночью выпал обильный снег. Так, Каракол оказался практически парализован из-за стихии. Пешеходные тротуары замело сугробами, по автомобильным дорогам движение затруднено. Городские службы работают над устранением последствий снегопада.

Кроме того, из-за снега со вчерашнего вечера образовались дорожные заторы на перевале Тоо-Ашуу. В настоящее время проезжую часть расчистили от снега и посыпали. Ограничений для водителей легковых и грузовых автомобилей нет, сообщили VB.KG в пресс-службе УОБДД по Чуйской области.

В Управлении обеспечения безопасности дорожного движения просят водителей, направляющихся в направлениях горных дорог, сменить летние шины на зимние, или иметь при себе противоскользящие цепи.