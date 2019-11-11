В Турции убит Айеркен Саймаити, которого связывают с Матраимовыми

В Стамбуле убит бизнесмен Айеркен Саймаити. Как сообщают турецкие СМИ, неизвестный выстрелил в гражданина Китая, уйгурского происхождения, когда тот находился в кафе одной из гостиниц. Айеркен Саймаити скончался в больнице от полученных травм.

Напомним, в расследовании "Азаттык" имя Айеркен Саймаити связали с Матраимовыми. Через компанию Саймати из Кыргызстана вывели порядка 700 млн долларов в Турцию и в другие страны. ГСБЭП начала проверку по данному факту.

Напомним, ранее, депутат ЖК Искендер Матраимов в интервью сообщил, что его брату экс-зампредседателю Таможенной службы Райымбеку Матраимову предложили работу в Турции.