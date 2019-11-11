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В Турции убит Айеркен Саймаити, которого связывают с Матраимовыми

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- Екатерина Улитина
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В Стамбуле убит бизнесмен Айеркен Саймаити. Как сообщают турецкие СМИ, неизвестный выстрелил в гражданина Китая, уйгурского происхождения, когда тот находился в кафе одной из гостиниц. Айеркен Саймаити скончался в больнице от полученных травм.

Напомним, в расследовании "Азаттык" имя Айеркен Саймаити связали с Матраимовыми. Через компанию Саймати из Кыргызстана вывели порядка 700 млн долларов в Турцию и в другие страны. ГСБЭП начала проверку по данному факту.

Напомним, ранее, депутат ЖК Искендер Матраимов в интервью сообщил, что его брату экс-зампредседателю Таможенной службы Райымбеку Матраимову предложили работу в Турции.


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URL: https://www.vb.kg/383101
Теги:
бизнес, Турция, убийство, Искендер Матраимов, Раимбек Матраимов
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